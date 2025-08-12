Slušaj vest

Dok mnogi troše sate pred ogledalom zbog frizure, Zoran Lazarević iz Niša svakog dana pažljivo češlja, oblikuje i pazi na svoje brkove. I to ne bilo kakve. Zoranovi brkovi najduži su u Srbiji.

- Ja sam uvek imao brkove, a trenutnu dužinu brkova gajim od 2011. kad sam otišao u penziju. Želja mi je bila da budu baš dva metra. Sada su premašili 2 metra i dugačka su 2 metra i 36 centimetara - kaže Zoran.

Briga o ovim brkovima podrazumeva svakodnevnu negu, oblikovanje i pažnju:

- Koristim gel za brkove i stavljam ga na dužinu kako bi se ispravili, onda se očešljam tako što prebacim brkove preko ramena. Zatim perem ruke pa opet tako. Boga mi, treba mi sat vremena za sve.

Zoranovi brkovi su prava atrakcija. Gde god se pojavi, svi žele da se slikaju s njim.

- Kad idem na veselja i vašare, ja se lepo spremim. Uzmem štipaljku i zakačin brkove za košulju i tako ih nosim. U Kaliniću su napravili čak 100 slika sa mnom, svi su se slikali. Deca, žene, svi se slikaju. Jedna žena me je pitala "Brko, jel možemo da se slikamo?" Rekao sam joj "naravno, zašto da ne može". Kada smo se slikali, tražila mi je da stavim brk preko ramena kao da je grli - ispričao je Lazarević kroz smeh.

Iako brkove ponekad moraju da zakače štipaljkom kako bi ih nosio na veseljima, njihov vlasnik ne namerava da stane dok ne dostigne magičnu dužinu – tri metra.

