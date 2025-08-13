Marija je posetila grčko ostrvo Amuljani i gorko se pokajala

Iako na fotografijama izgleda kao san, Amuljani je često predstavljen kao "evropski Maldivi", ali turisti koji posete ovo ostrvo kažu da taj epitet ne odgovara stvarnosti.

Novinarka Marija Atanasković nedavno je posetila ovo ostrvo u Grčkoj, a svoje utiske podelila je sa korisnicima Tiktoka.

- Amuljani, da li su stvarno evropski Maldivi ili još jedna marketinška prevara? I dalje ne znam da li je problem u meni ili u ovom ostrvu. Plaže su zaista prelepe, voda tirkizna, pesak sitan, međutim, tu se priča što se mene tiče završava - navela je Marija.

Dodala je da je ostrvo premalo.

- Ako biste na ležaljke, minimalna konzumacija kreće se od 30 evra pa naviše. Ostrvo je premalo, sadržaj skoro pa nikakav i tu ne mislim na ludi noćni provod. Marketi su slabo snabdeveni i cene su naravno više nego na kopnu. Pekara radi samo pre podne, tako da po hleb morate pre plaže ili ga nećete ni kupiti - ispričala je ona.

Napomenula je da mesara ne radi, te da ako želite da pojedete nešto što nije sendvič ili giros, morate u restoran.

- U većini slučajeva kvalitet ne prati cenu. Ne možete jednostavno da sednete u auto i odete u drugo mesto ako vam se ovo ne sviđa - rekla je Atanaskovićeva.