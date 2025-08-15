Slušaj vest

Svaka boja zastavice na plaži nosi važno upozorenje koje može značiti razliku između bezbednog uživanja u moru i potencijalnih opasnosti i neželjenih posledica.

Razumevanje tih zastava je ključno za vašu sigurnost, bilo da plivate, kupate se ili jednostavno provodite vreme na plaži.

Šta znači koja boja spasilačkih zastavica na plažama? Zelena zastavica – plaža je bezbedna za plivanje

Kada je zelena zastavica na plaži, to znači da su uslovi za plivanje savršeni! More je mirno, bez jakih struja, i plivanje je bezbedno za sve, od najmlađih do iskusnih plivača. Zelena zastavica poziva na bezbrižno uživanje u vodi, opuštanje u talasima, i igru na plaži. Ipak, čak i tada je preporučljivo da ostanete oprezni i pratite promene u vodi i vetru i plivati u zoni koja je označena bovama. Na neorganizovanim plažama bez spasilaca, poželjno je paziti na sopstvenu udaljenost od obale i pratiti eventualne promene u talasima ili vetru.

Pratite upozorenja na plaži pre ulaska u vodu Foto: Shutterstock

Žuta zastavica - umerena opasnost

Žuta zastava se postavlja kada su vremenski uslovi izazovni za plivače, obično pri vetrovima od tri do četiri bofora. U takvim uslovima, talasi su visoki do 1,5 metara, s neprekidnim uzdizanjem i spuštanjem površine vode, talasi se lome i pena od talasa je češća. Morske struje su prisutne, iako nisu mnogo jake.

Preporuka:

Oprez pri ulasku u vodu: plivajte bliže obali i izbegavajte daleko odvajanje od drugih plivača. Za decu i slabije plivače: najbolje je da ostanu van vode, jer uslovi mogu biti preteški. Pratite uputstva spasilaca: ako su prisutni spasioci, obavezno poslušajte njihove savete i obratite pažnju na dodatna upozorenja. Ovi koraci pomažu da ostanete sigurni i pripremljeni u slučaju izazovnih uslova u vodi.

U slučaju potrebe za spasavanjem, pozovite: jedinstveni evropski besplatni broj za hitne slučajeve: 112

Šta znači podignuta zastavica na plaži Foto: Shutterstock

Telefoni svih hitnih službi u Grčkoj

U situacijama kada je vetar jačine 5 bofora (jak vetar) spasilačke službe procenjuju situaciju na plaži i postavljaju žutu ili crvenu zastavicu. Od 6 bofora pa na dalje, postavlja se crvena zastavica.

Narandžasta zastavica - opasnost od vetra koji nosi rekvizite ka pučini

Vetar koji duva od obale ka pučini i talasi koji imaju smer od obale ka pučini su ključni znakovi kada se postavlja narandžasta zastavica.

Narandžasta zastava na plaži je znak da je zabraneno korišćenje rekvizita na naduvavanje kao što su dušeci, gumeni čamci za decu, “labudovi”, i sve “morske igračke” jer mogu biti odneti vetrom i strujama veoma brzo na pučinu i izazvati opasne situacije.

Ovaj vetar i povezane struje mogu brzo odneti rekvizite sa decom ili odraslima na njima.

Morske struje u Haniotiju odvukle dušek sa detetom iz Srbije daleko od plaže Foto: Printscreen

Ako ste na plaži bez spasilaca, neće vam biti problem da prepoznate kada jak vetar duva od obale ka pučini i kada se talasi kreću od obale prema pučini, ali je bitno da znate da takav vetar može odneti velikom brzinom dušek, gumu, gumeni čamčić, i da je potrebno da primenite mere predostrožnosti.

Skoro svakog leta se dešavaju situacije da vetar odnese dušek sa detetom velikom brzinom daleko od obale. U više slučajeva su pozivane spasilačke službe sa čamcima.

Crvena zastavcia - visoka opasnost i zabrana ulaska u vodu

Crvena zastava označava snažnu opasnost zbog visokih talasa i/ili vrlo jakih struja. Uslovi u vodi su izuzetno opasni, čak i za iskusne plivače.Ulazak u vodu je strogo zabranjen kada je crvena zastava postavljena. Ova zastava se koristi kada su talasi vrlo visoki i kada struje predstavljaju ozbiljan rizik za plivače i kupače.

Postoji par plaža koje su omiljene među našim turistima i često se dešava da i pored istaknute crvene zastavice turisti ulaze u more radi uživanja u velikim talasima. Neretko se dešava, skoro svakog leta, da se takvo ponašanje završi fatalno.

Ostale boje zastavica i njihovo značenje

Upozorenja na plažama Foto: RINA

U Grčkoj se obično koristi pojedinačna zastavica za označavanje bezbednosnih uslova na plaži, ali pored pomenutih zastavica postoje i druge oznake u Međunarodnoj klasifikaciji sigurnosnih zastavica na plažama.

Crvena/ žuta - zona za plivanje samo pod nadzorom spasioca

Kada su ove dve zastavice postavljene, to označava sigurno područje za plivanje samo pod pažljivim nadzorom spasioca. U ovoj zoni, spasioci prate plivače i pružaju pomoć u slučaju opasnosti. Ove zastavice se postavljaju obično na mestima za surfere ili druge sportske aktivnosti na vodi.

Crvena preko crvene - plaža zatvorena za javnost

Ako su na plaži crvene zastave postavljene jedna iznad druge, to znači da je voda zabranjena za sve, jer su uslovi za bilo koju aktivnost u vodi previše opasni.

Ljubičasta zastava - prisutnost organizama ili hemijskih jedinjenja opasnih po čoveka

Ljubičasta zastavica označava prisustvo hazarda - da je voda zagađena i nije za kupanje. Može biti usled velikog broja meduza, opasnih hemikalija, bakterija… Ako primetite ovu zastavu, budite oprezni i izbegavajte kontakt sa vodom dok ste u tom području.