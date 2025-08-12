Slušaj vest

Oglasilo se Ministarstva unutrašnjih poslova, i saopštilo da nošenje sredstava za samoodbranu u vidu mini sprejeva suzavca i mini elektrošokova jeste dozvoljeno. Postavlja se pitanje, kako da se odbranimo od napadača posebno devojke, i koja su sredstva zapravo dozvoljena?

Ana Vračarević, majstor realnog aikidoa govorila je na ovu temu za emisiju "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji i tom prilikom objasnila šta devojke treba da urade ako ih napadne manijak:

Foto: Kurir.rs

- Nadam se da će što manje devojaka ili žena da iskusi tako nešto, ali ukoliko dođe u takvu neprijatnu situaciju, onda je najbitnije da može da odreaguje onako kako je potrebno. Ne sme da je parališe strah i to što se iznenada desilo, to je neprijatna situacija i za nas koji tolike godine treniramo sigurno ne bi bilo prijatno da se tako nešto desi. Ali upravo te veštine koje treniramo nam pomažu da umemo da odreagujemo na pravi način. Hladnokrevno morate da se odbranite.

Vračarević objašnjava dopuštenje MUP-a da se koriste suzavci i biber sprejevi kada su u pitanju ovakve situacije:

Foto: Kurir Televizija

- Ja verujem da su oni uvideli potrebu za tim i sigurna sam da su se takve stvari koristile i bez dosadašnje dozvole, zato što vreme i okruženje u kojem živimo je donelo tu potrebu da imate i tako nešto sa sobom što će vam pružiti možda neku vrstu sigurnosti. Ali opet kažem, to nije dovoljno jer morate ipak da ovladate bar nekim osnovama samoodbrane da biste bili u stanju da se branite i da reagujete. Prosto svaki majstor borilačkih veština će vam prvo reći da je najbolje da ne ulazite u konflikt i da izbegnete bilo koji vid borbe, ali ako do toga dođe i ako ste ugroženi, onda je normalno da je potrebno da ste ovladali nekom veštinom da biste to mogli da uradite.

- Realni aikido koji predajem jeste veština samoodbrane i privlači kako mušku populaciju, tako i žensku. Dosta imamo i devojaka i devojčica, što mi je jako drago. Mnogo je njih koji su došli i zbog toga što su bile ugrožene na neki način. Ovo nije takmičarski sport i zbog toga je jednaka šansa pružena svima u bilo kom životnom dobu da okrenu da se bave.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs