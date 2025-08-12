Slušaj vest

Požar većih razmera izbio je danas u naselju Kostol, u opštini Kladovo.

Vatrena stihija koja je jutros buknula na području opštine Kladovo proširila se neverovatnom brzinom i trenutno guta više od 150 hektara terena.

Na teritoriji opštine uvedena je vanredna situacija, a borba sa vatrom se nastavlja.

1754992583_poazar-kladovo-vanredna-stuacija-fotorina1.jpg
Foto: RINA

1754992583_poazar-kladovo-vanredna-stuacija-fotorina2.jpg
Foto: RINA

Zahvaljujući brzoj intervenciji, na lice mesta su stigli helikopteri koji iz vazduha pomažu vatrogascima da obuzdaju vatru.

– U ranim jutarnjim satima požar je zahvatao oko 70 hektara, ali se zbog vetra i visokih temperatura površina pod vatrom više nego udvostručila. Ugrožene su bile šume i kuće u naselju u Kladovu, ali je prva linija vatre zaustavljena kod domaćinstava. Trenutno štitimo vikendice koje su na udaru – rekao je za RINU predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić.

Vatra se proširila i na područje mesne zajednice Kostol, a u gašenju učestvuje 26 vatrogasnih vozila, veliki broj pripadnika službi zaštite i spasavanja, kao i helikopteri koji neprekidno nadleću požarište.

Danas oko 13 časova, u naselju Kostol, očekuje se i dolazak načelnika Sektora za vanredne situacije Luke Čaušića.

 (Kurir.rs/RINA)

Ne propustiteDruštvoHELIKOPTER IZ SRBIJE POMAŽE U GAŠENJU POŽARA KOD PODGORICE Pogledajte prizore sa lica mesta (FOTO)
IMG-20250811-WA0013.jpg
DruštvoUžas u kuhinji: Ulje se pregrejalo, a onda je žena napravila kobnu grešku! "Samo kad smo živi i zdravi ostali"
Požar u kuhinji
DruštvoBuknulo 40 požara na Kosovu i Metohiji: Najkritičnije u ovim delovima, zatražena i vazdušna intervencija!
pozar-u-np-sutjeska.jpg
Društvo"Ukoliko do ovoga dođe, nema ništa ni od čoveka, ni stana" Samo paljenjem sijalice možete izazvati kobnu eksploziju u stanu - Vatrogasac objasnio kako postupiti
plinska boca.jpg