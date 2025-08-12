Slušaj vest

Požar većih razmera izbio je danas u naselju Kostol, u opštini Kladovo.

Vatrena stihija koja je jutros buknula na području opštine Kladovo proširila se neverovatnom brzinom i trenutno guta više od 150 hektara terena.

Na teritoriji opštine uvedena je vanredna situacija, a borba sa vatrom se nastavlja.

Foto: RINA

Foto: RINA

Zahvaljujući brzoj intervenciji, na lice mesta su stigli helikopteri koji iz vazduha pomažu vatrogascima da obuzdaju vatru.

– U ranim jutarnjim satima požar je zahvatao oko 70 hektara, ali se zbog vetra i visokih temperatura površina pod vatrom više nego udvostručila. Ugrožene su bile šume i kuće u naselju u Kladovu, ali je prva linija vatre zaustavljena kod domaćinstava. Trenutno štitimo vikendice koje su na udaru – rekao je za RINU predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić.

Vatra se proširila i na područje mesne zajednice Kostol, a u gašenju učestvuje 26 vatrogasnih vozila, veliki broj pripadnika službi zaštite i spasavanja, kao i helikopteri koji neprekidno nadleću požarište.

Danas oko 13 časova, u naselju Kostol, očekuje se i dolazak načelnika Sektora za vanredne situacije Luke Čaušića.