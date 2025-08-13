Slušaj vest

Mnogi sanjaju da odu u SAD i ostvare neverovatan uspeh, međutim malo kome se to zaista i ostvari! Jedan od onih koji je američki san pretvorio u realnost je i Marko Arsić iz Srbije čija životna priča deluje skoro neverovatno!

Marko je najmlađi i najuspešniji agent za nekretnine u Njujorku, živi život o kakvom je maštao kao dečak. On je potekao iz skromne porodice, a danas prodaje nekretnine od 28 miliona dolara.

Markov stan se nalazi u jednoj od najluksuznijih zgrada u Njujorku Foto: Printscreen Youtube/Empire State Balkan

- Živim neki ludi san, ne mogu da verujem da ga i dalje živim. Svaki dan se trudim da kažem sebi da je ovo realnost - priča Marko za Jutjub kanal "Empire state Balkan".

On je, kako kaže, pre 11 godina napustio Srbiju s jednom željom - da živi u Njujorku. Iako tada nije imao jasan plan šta to podrazumeva, znao je da je to grad u kom želi da bude.

U početku radio najteže poslove

Put do ovog uspeha bio je popločan teškim radom i upornošću. Počeo je sa najtežim poslovima. Daleko od glamura i luksuza. Radio je sve što mu se nudilo.

- Čistio sam kuće, radio u restoranima, hoblovao parkete... U jednom letu sam promenio 10 ili 11 poslova - priča Marko dok stoji u svom stanu na 72. spratu jedne od najprestižnijih zgrada na Menhetnu sa koje nestvaran pogled puca na ceo Njujork.

Oduvek je želeo da živi u Njujorku, ali nije znao da će se baviti prodajom trgovina nekretninama.

Njujork je grad koji nikad ne spava i u kojem samo retki dožive američki san Foto: Profimedia

- Došao sam na program u Martas Vinjards. Bio sam tamo godinu i po dana, ali sam oduvek želeo da budem u Njujorku. Ne znam ni sam zašto i kako i čim sam dobio zelenu kartu, rekao sam: "To je to!" i za tri dana sam već bio u Njujorku. Bez ikakve ideje, bez ikakvog plana, bez ikakvog posla.

Tamo je našao posao u jednom restoranu i pošto je oduvek bio odličan u komunikaciji sa ljudima, jedna drugarica mu je preporučila da se upravo bavi prodajom nekretnina.

- "Probaj", rekla mi je. "Jedan drug je zaradio 5.000 dolara za mesec dana". Ja sam u tom trenutku radio za nekoliko stotina dolara. Počeo sam da radim na dobijanju licence za prodaju stanova. U tom restoranu sam radio noćne smene, a ujutru išao u školu i na kraju, pošto sam dva puta pao, položio sam i taj test - priča.

Prvi u kompaniji prodao stan

Zaposlio se potom u nekoj manjoj kompaniji koja je uglavnom radila izdavanje stanova. Zapravo, on je bio prvi agent u toj kompaniji koji ikada prodao nekretninu.

Marko je u intevjuu za podkast priznao da je oduvek sanjao da živi u Njujorku Foto: Printscreen Youtube/Empire State Balkan

- To je bilo pre nekih 8-9 godina. Slao sam mnogima e-mailove kao lud, pisao poruke, zvao... Predstavljao sam se kao da sam ne znam ni ja kakav agent - priseća se Marko.

I na kraju je - uspeo! Jedan klijent je želeo da ponudi 1,2 miliona dolara za nekretninu u Bruklinu.

- Pitam vlasnika kompanije kako da pošaljem ponudu, a ni on nikada nije prodao nekretninu. Kaže: "Izguglaj". I ja to i uradim. Bukvalno sam guglao kako poslati ponudu za stan. I na kraju smo "zatvorili" taj stan za 1,24 miliona - kaže.

Tri ključne stvari za uspeh Marko Arsić ne drži tajne za sebe. Svoju filozofiju uspešne prodaje rado deli, a ona se svodi na tri ključna principa: - Moraš dobro da slušaš šta klijenti imaju da kažu, i šta njima treba, i onda ti njima bukvalno samo doneseš na tanjir to što oni žele. Mnogi to ne rade već nude sve šta imaju. Drugo, moraš poznavati materiju. Ako prodaješ stan od deset miliona, ti moraš da znaš sve o tom stanu i sve o toj zgradi. Klijenti, posebno oni imućni, očekuju da rade s profesionalcem koji im može dati sve potrebne informacije. A treće je iskrenost. Ja kažem klijentima "ne" kada mislim da neki stan nije dobar za njih, iako me to ponekad košta i ne zaradim pare. Međutim, na duže staze se isplati jer se tako gradi poverenje - kaže Marko.

Marko Arsić jedan je od najuspešnijih i najmlađih agenta za nekretnine Foto: Printscreen Youtube/Empire State Balkan

To je bila prekretnica u njegovoj karijeri. Od prodaje tog stana je zaradio koliko za godinu dana. Dobio je samopouzdanje i rešio da traži posao u nekoj većoj kompaniji.

Plašio se da napusti posao u kojem ima neku sasvim pristojnu zaradu, ali nije dozvolio da strah pobedi.

Počeo je da radi za veliku kompaniju i nizao se uspeh za uspehom.Najskuplja nekretnina koju je prodao koštala je čak 28 miliona dolara.

Iako nije ni sanjao da će postati agent za nekretnine, Marko je uvek imao dobar osećaj za ljude i prodaju. I uvek je želeo da u svemu bude najbolji.

Živeli teško, krenuli od nule

- Kada sam radio kao konobar, bio sam najbolji konobar. Ako sam hoblovao parkete, želeo da najbolje hoblujem. Šta god da sam radio u životu, uvek sam želeo da budem najbolji i da dam 130 odsto sebe.

To možda proizilazi i iz toga što potiče iz radničke porodice, koja nije lako živela i gde su se majka i otac iz petnih žila trudili da deci obezbede sve što im treba, radeći ponekad i dva-tri posla.

- Bio je taj jedan težak period kada smo se preselili u Niš. Moji su izgubili sve. Krenuli su od nule. Ali moji roditelji su oduvek bili vredni. Oduvek su radili više poslova, nikada ih nije bilo sramota od rada. I uvek su bili spremni na sve za svoju decu. Sećam tog jednog perioda kada sam bio u srednjoj školi, moj otac nije imao novac da mi da da se ošišam. Išao je peške do posla da bi na autobuskoj karti uštedeo pare da bih se ošišao - priča Marko dodajući da mu i sada bude teško kada o tome misli i da nikada ne želi da se nađe u situaciji da razmišlja ima li sutra dovoljno para za hleb.