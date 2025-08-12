Slušaj vest

Ministar turizma i omladine Husein Memić rekao je danas da je cilj i zadatak Vlade Srbije da svaka mlada osoba u Srbiji, bez obzira na to gde živi i kakve su njene lične okolnosti, dobije bolje prilike za svoju budućnost.

- Pitanje mladih u Srbiji je od ogromnog značaja. Kao resornom ministru, važno mi je što ono ima svoje mesto u svim resorima i što cela Vlada radi za dobrobit mladih. Naš cilj i zadatak je da svaka mlada osoba u Srbiji, bez obzira na to gde živi i kakve su njene lične okolnosti, dobije bolje prilike za svoju budućnost - kazao je ministar.

U njegovoj čestitki povodom Međunarodnog dana mladih rekao je da je Ministarstvo turizma i omladine, posvećeno stvaranju uslova za bolji život mladih.

Vlada Srbije izdvojila više od 400 miliona dinara za mlade Foto: Petar Aleksić

- Sa ponosom ističem da je do sada izdvojeno više od 400 miliona dinara za izgradnju omladinskih centara širom Srbije. Ti centri nisu samo mesta za druženje i provođenje slobodnog vremena, oni su prostori u kojima stičete nova znanja, razvijate talente, povezujete se i rastete zajedno - naglasio je Memić i dodao: