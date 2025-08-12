Mladi su prioritet Vlade Srbije! Oglasio se ministar Memići: Izdvojeno više od 400 miliona dinara samo za omladinske centre
Ministar turizma i omladine Husein Memić rekao je danas da je cilj i zadatak Vlade Srbije da svaka mlada osoba u Srbiji, bez obzira na to gde živi i kakve su njene lične okolnosti, dobije bolje prilike za svoju budućnost.
- Pitanje mladih u Srbiji je od ogromnog značaja. Kao resornom ministru, važno mi je što ono ima svoje mesto u svim resorima i što cela Vlada radi za dobrobit mladih. Naš cilj i zadatak je da svaka mlada osoba u Srbiji, bez obzira na to gde živi i kakve su njene lične okolnosti, dobije bolje prilike za svoju budućnost - kazao je ministar.
U njegovoj čestitki povodom Međunarodnog dana mladih rekao je da je Ministarstvo turizma i omladine, posvećeno stvaranju uslova za bolji život mladih.
- Sa ponosom ističem da je do sada izdvojeno više od 400 miliona dinara za izgradnju omladinskih centara širom Srbije. Ti centri nisu samo mesta za druženje i provođenje slobodnog vremena, oni su prostori u kojima stičete nova znanja, razvijate talente, povezujete se i rastete zajedno - naglasio je Memić i dodao:
- Kroz javne konkurse za projekte usmerene ka mladima, u 2024. godini izdvojeno je 323 miliona dinara, dok je za 2025. planirano čak 375,5 miliona dinara. Ova sredstva namenjena su upravo vama, da realizujete svoje ideje i gradite okruženje u kojem će vaša kreativnost, znanje i inicijativa biti prepoznati i podržani. Nastavićemo da podržavamo projekte i inicijative u najboljem interesu mladih u Srbiji. Dragi mladi, čestitam Dan mladih uz veru u vašu snagu, ideje i budućnost.