Veliki požar koji je nedavno pogodio grčko ostrvo Kefaloniju uneo je nemir među stanovnike i turiste, ali je iz te nevolje iznikla topla ljudska priča o solidarnosti.

U centru pažnje našli su se Valjevac Lazar Andrić i njegova porodica, koji su se, inspirisani idejom trinaestogodišnjeg sina Ilije, odlučili da pokažu podršku vatrogascima koji neprestano dežuraju na ostrvu.

Veliki požar na Kefaloniji gasili su avioni, helikopteri, kamioni... Foto: Privatna Arhiva

Požar je izbio u blizini mesta Pesada, gde su kuće i stoka bili ugroženi. Mesto gde je izbio požar bio je na nepristupačnom terenu. Tri aviona, dva helikoptera i nekoliko kamiona su gasila požar.

Požrtvovanost grčkih vatrogasaca, koji su se borili sa vatrenom stihijom oduševila je mnoge.

Nakon što je vatra ugašena, uvedeno je dvadesetčetvoročasovno dežurstvo kako bi se sprečilo ponovno razbuktavanje. Upravo na tom mestu, u selu gde su Andrići smešteni, stacioniran je jedan od vatrogasnih kamiona.

- Prolazili smo pored njih i videli da je velika vrućina, a nisu imali ni malo hlada - priča Lazar za Kurir. U tom trenutku, njegov sin Ilija je došao na ideju: "Zašto im ne bismo odneli nešto da se osveže?".

Vatrogasci su bili jako zahvalni Andrićima zbog pažnje Foto: Privatna Arhiva

Tako je ova valjevska porodica, koja već 20 godina ima poseban odnos sa Kefalonijom jer je Lazar tu nekada radio kao trener lovačkih pasa, počela da obilazi vatrogasce. Donosili su im vodu, sokove, slatkiše iz Srbije.

Grčki vatrogasci su ih svaki put dočekivali sa osmehom.

- "Kad bi nas videli govorili bi: "Zdravo, braćo!" - kaže Lazar.

Prijatno iznenađeni gestom, ponudili su Iliji da sedne u kamion i isprobao je vatrogasnu kacigu. Prema Lazarovim rečima, posebno ih je radovalo što vatrogasci dobro znaju za Partizan i Željka Obradovića, što im je asocijacija na Srbiju.

Ilija se prvi sažalio na vatrogasce i predložio da im odnesu neko osveženje Foto: Privatna Arhiva

Lazar je skroman i kaže da je to samo sitnica za heroje koji su rizikovali živote.