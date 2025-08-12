POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA GAŠENJE VELIKOG POŽARA U KLADOVU: Helikopteri u vazduhu, na teren stigao i načelnik Sektora za vanredne situacije Čaušić (FOTO/VIDEO)
To je saopštio predsednik Opštine Kladovo Saša Nikolić, koji je rekao da u gašenju požara učestvuju i dva helikoptera Sektora za vanredne situacije i dodao da su vatrom bile ugrožene i kuće.
- Situacija se menja iz čas u čas - naveo je Nikolić za Tanjug i dodao da se trenutno brane vikendice.
Apelovao je na sve građane da ne pale vatru na otvorenom prostoru.
U naselje Kostol se nalazi i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić.
Iz Policijske uprave u Boru ranije danas je saopšteno da je naselje Kostol u opštini Kladovo zahvatio požar većih razmera i da će Sektor za vanredne situacije angažovati i helikoptersku jedinicu na gašenju.
Lokalni mediji prenose da su u gašenju požara angažovane ekipe vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Kladova i Negotina, a u gašenju učestvuju i meštani.
U akciju gašenja požara uključena su i javna preduzeća, čija je mehanizacija angažovana na sprečavanju širenja vatre.