To je saopštio predsednik Opštine Kladovo Saša Nikolić, koji je rekao da u gašenju požara učestvuju i dva helikoptera Sektora za vanredne situacije i dodao da su vatrom bile ugrožene i kuće.

- Situacija se menja iz čas u čas - naveo je Nikolić za Tanjug i dodao da se trenutno brane vikendice.

Požar u Kladovu Foto: Ustupljene fotografije

Apelovao je na sve građane da ne pale vatru na otvorenom prostoru.

U naselje Kostol se nalazi i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić.

Iz Policijske uprave u Boru ranije danas je saopšteno da je naselje Kostol u opštini Kladovo zahvatio požar većih razmera i da će Sektor za vanredne situacije angažovati i helikoptersku jedinicu na gašenju.

Požar u Kladovu Izvor: Ustupljen video

Lokalni mediji prenose da su u gašenju požara angažovane ekipe vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Kladova i Negotina, a u gašenju učestvuju i meštani.

U akciju gašenja požara uključena su i javna preduzeća, čija je mehanizacija angažovana na sprečavanju širenja vatre.

