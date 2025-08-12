Slušaj vest

U ovom momentu u selu Dabinovac, koje je u Kopnenoj zoni bezbednosti kod Kuršumlije vatra sve guta.

Po procenama gori 50 hektara nepristupačnog terena.

Izgorelo je nekoliko objekta, a vatra se brzo širi zbog jakog vetra.

Kako smo saznali, u gašenje ovog požara koji je krenuo juče uključila su se i dva helikoptera MUP Republike Srbije.

