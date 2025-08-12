Po procenama gori 50 hektara nepristupačnog terena.
VATRA GUTA SVE U SELU DABINOVAC: Izgorelo nekoliko objekata, groman požar gase i helikopteri
U ovom momentu u selu Dabinovac, koje je u Kopnenoj zoni bezbednosti kod Kuršumlije vatra sve guta.
Po procenama gori 50 hektara nepristupačnog terena.
Izgorelo je nekoliko objekta, a vatra se brzo širi zbog jakog vetra.
Kako smo saznali, u gašenje ovog požara koji je krenuo juče uključila su se i dva helikoptera MUP Republike Srbije.
