Nekada je pomagati nekome u nevolji bila stvar časti i ljudskosti. Danas, izgleda, sve ima svoju cenu - pa i pružena ruka.

Na jednoj od popularnih Fejsbuk grupa "Novosađanke" pojavila se objava jedne Nikoline koja je uzburkala emocije i izazvala pravu malu lavinu komentara.

Nikolinina objava šokirala ljude koji nisu mogli da veruju da i obična pomoć sada ima cenu Foto: Fejsbuk Printscreen

- Majka i ja smo danas išle na Najlon pijacu i slučajno smo ostavile svetla upaljena i izvukla su nam akumulator. Pošto nismo mogle da upalimo auto, pitale smo par ljudi koji su dolazili/odlazili da li imaju kablove i jedan stariji gospodin je rekao da ima i da će nam pomoći. Prišao je autom bliže, prikopčao kablove i auto smo upalile. Mi smo se zahvalile a on je rekao: "To vas košta 500 dinara". Majka je bila šokirana, ja i ne toliko - napisala je ona.

Naravno, novac su dale. Nije stvar u tome, kaže Nikolina.

Čovek je prišao automobilu, prikopčao kablove, napunio akumulator i tražio 500 dinara Foto: Shutterstock

- Platile smo i to nije problem. Stvarno se trudim da poštujem tuđe zalaganje (znam da to taksisti naplaćuju), samo bih volela da je to rekao pre nego što nam je pomogao. Moglo se desiti da smo potrošile pare na pijaci, pa još da se i obrukamo. Tako da... Pitajte uvek koliko će da vas košta bilo kakva pomoć! - zaključila je ona.

"Dno!", "Eto, toliko košta njegov obraz", bili su samo neki od komentara ispod ove objave.

- Nekad je bilo čast i zadovoljstvo pomoći nekome. To su za mene normalne stvari, ali se, nažalost, te vrednosti više ne cene - napisala je jedna Tatjana dok je jedna Nena dodala:

- Strašno je koliko su ljudi postali samoživi. Niko više neće nikom da pomogne. Kakvo je ovo vreme došlo?