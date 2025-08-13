Danas je Sveti mučenik Evdokim: Zbog neobičnih vrlina svi su ga poštovali! Njegov životni put obeležila su brojna predanja
Pravoslavni vernici danas proslavljaju Svetog mučenika Evdokima, kom, ni najmanje, nisu mogli naškoditi ni iskušenja sveta, ni napadi strasti, a zbog neobičnih vrlina, svi su ga voleli i poštovali.
Ko je bio Sveti Evdokim?
Rođen u Kapadokiji od blagočestivih roditelja, Vasilija i Evdokije. U vreme cara Teofila (829-842) Evdokim je bio mlad oficir u vojsci. Ali i kao vojnik on je ulagao sav trud, da živi po zapovestima jevanđelskim.
Čuvao je čistotu svoju neporočno, i izbegavao da govori sa ma kojom ženom osim majke svoje. Bio je milosrdan prema bednima, brižljiv u čitanju sveštenih knjiga, i još brižljiviji u molitvama Bogu. Izbegavao je sujetne zabave i praznoslovlje.
Usred meteža i sujete svetske beše kao krin usred trnja i kao zlato usred ognja.
Zbog njegovih neobičnih dobrodetelji car ga je postavio za vojvodu Kapadokijskog. Na tom visokom položaju Evdokim se starao da bude pravedan pred Bogom, i pravedan prema ljudima. Ali po Božjem Promislu skonča rano, u svojoj 33 godini.
Posle 18 meseci njegova majka je otvorila sanduk i našla njegovo telo kao živo, bez ikakvog znaka truljenja. U tom trenutku divan miris dizao se od tela svetitelja. Mošti su mu kasnije bile prenete u Carigrad, i sahranjene u novoj crkvi Sv. Bogorodice, koju su postrojili roditelji ovog pravednog Evdokima.