Vršilac dužnosti pomoćnika ministra i načelnika Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je danas, nakon obilaska područja ugroženog požarom u mestu Kostol, opština Kladovo, da je vatra zahvatila više od 100 hektara trave i niskog rastinja, ali da su vatrogasci-spasioci, zajedno sa ostalim snagama zaštite i spasavanja, uspeli da odbrane desetak kuća.

Požar kod Kladova Foto: MUP Srbija

„Najvažnije je da u požaru nema stradalih. Izgoreo je jedan pomoćni objekat, a za sada nije zabeležena veća materijalna šteta“, istakao je Čaušić, dodajući da veruje da će požar uskoro biti stavljen pod kontrolu i lokalizovan.

On je ukazao da je u gašenju požara angažovano oko 50 vatrogasaca-spasilaca, dva helikoptera Helikopterske jedinice MUP-a, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća.

Čaušić je naveo da je u poslednja 24 časa na teritoriji Republike Srbije evidentiran 181 požar i naglasio da su svi kapaciteti Sektora za vanredne situacije, zajedno sa svim snagama zaštite i spasavanja, neprekidno na terenu.

„Pripadnici Sektora, u saradnji sa Helikopterskom jedinicom MUP-a, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, industrijskim jedinicama i lokalnim samoupravama, maksimalno su angažovani i u rekordnom roku uspevaju da ugase sve požare“, rekao je Čaušić.

Požar u Kladovu Foto: Ustupljene fotografije

Imajući u vidu da nas očekuje period toplog i suvog vremena koji pogoduje nastanku i naglom širenju požara, Čaušić je uputio apel građanima da budu odgovorni i da ne pale strnjiku, nisko rastinje i smeće na otvorenom.