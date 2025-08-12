(VIDEO) KLADOVO U PLAMENU, GORI 100 HEKATARA! Srpski vatrogasci uspeli da ODBRANE DESETINE KUĆA Vatra i dalje besni: Helikopteri i spasioci u borbi za svaki dom
Vršilac dužnosti pomoćnika ministra i načelnika Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je danas, nakon obilaska područja ugroženog požarom u mestu Kostol, opština Kladovo, da je vatra zahvatila više od 100 hektara trave i niskog rastinja, ali da su vatrogasci-spasioci, zajedno sa ostalim snagama zaštite i spasavanja, uspeli da odbrane desetak kuća.
„Najvažnije je da u požaru nema stradalih. Izgoreo je jedan pomoćni objekat, a za sada nije zabeležena veća materijalna šteta“, istakao je Čaušić, dodajući da veruje da će požar uskoro biti stavljen pod kontrolu i lokalizovan.
On je ukazao da je u gašenju požara angažovano oko 50 vatrogasaca-spasilaca, dva helikoptera Helikopterske jedinice MUP-a, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća.
Pogledajte kako je izgledalo gašenje požara klikom OVDE.
Čaušić je naveo da je u poslednja 24 časa na teritoriji Republike Srbije evidentiran 181 požar i naglasio da su svi kapaciteti Sektora za vanredne situacije, zajedno sa svim snagama zaštite i spasavanja, neprekidno na terenu.
„Pripadnici Sektora, u saradnji sa Helikopterskom jedinicom MUP-a, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, industrijskim jedinicama i lokalnim samoupravama, maksimalno su angažovani i u rekordnom roku uspevaju da ugase sve požare“, rekao je Čaušić.
Imajući u vidu da nas očekuje period toplog i suvog vremena koji pogoduje nastanku i naglom širenju požara, Čaušić je uputio apel građanima da budu odgovorni i da ne pale strnjiku, nisko rastinje i smeće na otvorenom.
„Poštovanje zakona i oprez pri upotrebi otvorenog plamena nisu samo zakonska obaveza, već pitanje života. Jedan nepažljiv potez može da ugrozi ljudske živote i nanese veliku materijalnu štetu“, poručio je Čaušić.