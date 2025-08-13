Slušaj vest

Slobodni dani za polazak u prvi razred ove godine padaju 1. i 2. septembra (ponedeljak i utorak), a roditelji će pored državnih i verskih praznika, prema Zakonu o radu, i ove dane imati plaćene.

Nažalost, ovo pravilo ne važi za sve, zato je bitno da proverite da li imate pravo na ova dva dodatna neradna dana.

skola-shutterstock-1408074269.jpg
Nemaju svi roditelji pravo na slobodne dane povodom polaska deteta u školu Foto: Shutterstock

Prema Posebnom ugovoru za državne organe 38/2019. godine Zakona o radu, plaćeno odsustvo zaposlenog kome dete kreće u prvi razred osnovne škole iznosi dva radna dana.

To znači da svi zaposleni u zdravstvu, školstvu i drugim državnim institucijama mogu da iskoriste ovo pravo i slobodno vreme posvete svom đaku prvaku.

Šta ako radite kod privatnika

Pravo na ovu mogućnost imaju i zaposleni u privatnim kompanijama, ali samo pod jednim uslovom.

Taj uslov je da stavka o slobodnim danima za polazak u prvi razred stoji u kolektivnom ugovoru firme.

Postoje i one firme koje roditeljima daju i po nekoliko slobodnih dana za ovu priliku, posebno kad je reč o samohranim roditeljima ili ukoliko nemaju pomoć.

(Kurir.rs/Zelena učionica)

Ne propustiteDruštvo2. i 3. septembar neradni su dani ovoj grupi građana: Proverite da li imate pravo na dva slobodna dana
djaci-prvaci.jpg
DruštvoMajke otkrile kako su im deca "pala" na testu za upis u prvi razred: "Ume da izdeklamuje sve vrste dinosaurusa, ali ne zna..." Ovako izgleda testiranje
0606shutterstock-475094941.jpg
DruštvoUskoro počinje upis prvaka u škole, ovo su važni datumi: Usluga eZakazivanje dostupna i ove godine, roditelji lično donose dokument samo u ovom slučaju!
0704shutterstock-305122934.jpg
SrbijaRODITELJI NEĆE NOVI KADAR ZA UČITELJICU SVOJE DECE: Od direktora traže drugu, evo šta se dešava u kragujevačkoj osnovnoj školi
0704shutterstock-305122934.jpg