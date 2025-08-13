Roditelj ove grupe đaka imaju pravo na 2 dodatna slobodna dana: Ova praksa ne važi za sve, postoji jedan uslov
Slobodni dani za polazak u prvi razred ove godine padaju 1. i 2. septembra (ponedeljak i utorak), a roditelji će pored državnih i verskih praznika, prema Zakonu o radu, i ove dane imati plaćene.
Nažalost, ovo pravilo ne važi za sve, zato je bitno da proverite da li imate pravo na ova dva dodatna neradna dana.
Prema Posebnom ugovoru za državne organe 38/2019. godine Zakona o radu, plaćeno odsustvo zaposlenog kome dete kreće u prvi razred osnovne škole iznosi dva radna dana.
To znači da svi zaposleni u zdravstvu, školstvu i drugim državnim institucijama mogu da iskoriste ovo pravo i slobodno vreme posvete svom đaku prvaku.
Šta ako radite kod privatnika
Pravo na ovu mogućnost imaju i zaposleni u privatnim kompanijama, ali samo pod jednim uslovom.
Taj uslov je da stavka o slobodnim danima za polazak u prvi razred stoji u kolektivnom ugovoru firme.
Postoje i one firme koje roditeljima daju i po nekoliko slobodnih dana za ovu priliku, posebno kad je reč o samohranim roditeljima ili ukoliko nemaju pomoć.
(Kurir.rs/Zelena učionica)