Slobodni dani za polazak u prvi razred ove godine padaju 1. i 2. septembra (ponedeljak i utorak), a roditelji će pored državnih i verskih praznika, prema Zakonu o radu, i ove dane imati plaćene.

Nažalost, ovo pravilo ne važi za sve, zato je bitno da proverite da li imate pravo na ova dva dodatna neradna dana.

Nemaju svi roditelji pravo na slobodne dane povodom polaska deteta u školu Foto: Shutterstock

Prema Posebnom ugovoru za državne organe 38/2019. godine Zakona o radu, plaćeno odsustvo zaposlenog kome dete kreće u prvi razred osnovne škole iznosi dva radna dana.

To znači da svi zaposleni u zdravstvu, školstvu i drugim državnim institucijama mogu da iskoriste ovo pravo i slobodno vreme posvete svom đaku prvaku.

Šta ako radite kod privatnika

Pravo na ovu mogućnost imaju i zaposleni u privatnim kompanijama, ali samo pod jednim uslovom.

Taj uslov je da stavka o slobodnim danima za polazak u prvi razred stoji u kolektivnom ugovoru firme.