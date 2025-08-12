Slušaj vest

Miloš Rakas (33) nestao je u Beogradu, nakon prijema na odeljenje toksikologije Urgentnog centra u Beogradu.

Kako se navodi na Instagram stranici "nestali_srbija" poslednji put je viđen 15. jula, nakon čega mu se gubi svaki trag, a njegov mobilni telefon je isključen. 

- Miloš Rakas je nestao 15.07.2025. nakon prijema na odeljenje toksikologIje Urgentnog centra u Beorgradu - piše u opisu Miloševe slike.

Miloš je visok oko 178 centimetara, težak približno 80 kilograma i ćelave glave.

Organizacija Nestali Srbije apeluje na sve građane da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju ili primete osobu koja odgovara ovom opisu, odmah obaveste policiju.

- U slučaju da ga primetite odmah obavestite policiju - navodi se.

Kurir.rs

