Većina ljudi koji putuju avionom, poslovno ili turistički, više vole da stignu na svoja odredišta odmorni. Ali uspravan ili neudoban položaj sedišta je samo jedan od faktora koji mogu da otežaju kvalitetan san tokom leta.

Buka u avionu, svetlost, turbulencija i vazduh u kabini čine spavanje u avionu izazovnijim nego spavanje kod kuće.

Istraživači koji se bave ovom oblašću navode da je spavanje u avionu dobro pripremljena strategija kako bi san bio kvalitetan, ali ne treba zaboraviti na prateće faktore i iznenađenja.

Tokom letova, dugih ili kratkih, većina ljudi je napeta, iako mnogi to i ne primete. Lekari navode da je potrebno da se telo opusti, jer će se tada opustiti i um. Preporuka je da se ne pije kafa i proizvodi koji sadrže kofein, da se koristi maska za oči, jastuk za vrat i odeća koja je lagana, ne stiska i od prirodnih materijala.

Spavanje tokom leta nije jednostavno, a stručnjaci za spavanje predstavili su metodu koja će putnicima pomoći da zaspe u avionu za samo nekoliko minuta. Pomaže u skoro 96 odsto slučajeva, što su istraživači koji se bave ovim temama izdvojili.

Avion Foto: Shutterstock

Saveti za spavanje u avionu

Da biste bolje spavali u avionu, pronađite načine da isključite buku, svetlost i druge smetnje, a da pritom ne preopteretite svoje telo. Preporuka je korišćenje maske za oči zbog zaštite od prekomerne jačine svetlosti. Slušalice su dobar način za eliminisanje spoljnih zvukova.

Preporuka je da se tokom letova telo ne optereti, pa ne treba jesti jaku i tešku hranu, a preporuka je i da se hidriramo vodom jer je u avionu suv i recikliran vazduh.

Stručnjaci savetuju da se ne pije alkohol, jer može poremetiti san tokom leta. Izbegavajte da pijete alkohol pre spavanja u avionu.

Važan je i položaj sedišta, koje treba blago nagnuti unazad.

Šta treba uraditi pre leta

Kada planirate putovanje, imajte na umu svoj raspored spavanja. Iako nije uvek lako, pokušajte da izbegnete rezervisanje ranih ili kasnih letova koji će vam poremetiti uobičajeno vreme spavanja. Na ovaj način nećete morati da spavate u avionu.

Izbor pravog sedišta u avionu može da poboljša šanse za dobar san. Neki stručnjaci za san predlažu rezervaciju sedišta pored prozora, jer pruža veću površinu za odmaranje glave, što može biti udobnije. Sedišta blizu krila, u sredini aviona, takođe mogu biti manje neravna i manje je verovatno da će vam poremetiti san.

Kako se vreme vašeg leta približava, pokušajte da smanjite stres i anksioznost povezane sa putovanjem, što može da utiče na kvalitet sna. Dobar plan za put i vežbanje takođe su povezani sa boljim snom, zato pokušajte da pokrenete telo pre leta.

Sredstva za spavanje poput melatonina takođe mogu da pomognu da zaspite i prilagodite se promenama vremena i vremenskim zonama na dugim letovima. Naravno, bilo koji suplement ne treba konzumirati bez konsultacija sa lekarom.