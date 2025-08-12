Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, brzom i efikasnom akcijom lokalizovali su požar koji je jutros oko 9 časova izbio u mestu Kostol kod Kladova i zahvatio više od 100 hektara trave i niskog rastinja.

U ovom požaru nije bilo povređenih ni stradalih, a odbranjeno je desetak kuća.

Požar kod Kladova Foto: MUP Srbija

U gašenju požara učestvuje više od 50 vatrogasaca-spasilaca, dva helikoptera Helikopterske jedinice MUP-a, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća, kao i vatrogasci HE „Đerdap“.

Vatrogasci-spasioci su i dalje na terenu i rade na dogašivanju.

