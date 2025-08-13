Slušaj vest

Mnoge osobe ne obraćaju dovoljno pažnje na učestalost menjanja posteljine, a zapravo je to ključni faktor za dobar san i zdravlje. Prljavi čaršavi skupljaju znoj, mrtve ćelije kože i bakterije, što može izazvati iritacije i alergije. Upravo zbog toga stručnjaci naglašavaju koliko je važno održavati posteljinu čistom!

U zavisnosti od životnih okolnosti, postoje pravila koja mogu pomoći da na pravi način prilagodimo svoju rutinu pranja i obezbedimo sebi zdravu i prijatnu sredinu za odmor.

Nedeljno pranje - zlatno pravilo

Svi stručnjaci se slažu oko jedne stvari – da bi se održalo zdravo okruženje i kvalitetan san, preporučuje se da se posteljina menja barem jednom nedeljno. Iako može delovati kao zamoran posao, on je neophodan da bi se izbegle neprijatnosti poput iritacija ili alergija.

Međutim, ova preporuka nije strogo fiksna – postoje brojni faktori koji mogu uticati na to koliko često treba prati posteljinu.

Foto: Viktor Cap / Panthermedia / Profimedia

Koji faktori utiču na učestalost menjanja posteljine?

U zavisnosti od situacije, rutina pranja treba da se prilagodi. Evo nekoliko primera:

U slučaju bolesti: tokom gripa ili drugih infekcija preporučuje se pranje posteljine na svaka 3 dana kako bi se smanjilo širenje bakterija.

Klima: u toplim i vlažnim krajevima, gde se češće znojimo, bolje je prati posteljinu na svakih 4 do 5 dana.

Prisutnost kućnih ljubimaca: ako vam mačka ili pas dele krevet, zbog dlaka i prljavštine preporučuje se pranje dva puta nedeljno.

Alergije: osobe koje pate od alergija, posebno na grinje, treba da peru posteljinu češće da bi izbegle napade.

Retka upotreba: kreveta u gostinskim sobama ili retko korišćenih kreveta ne treba prati često, ali jednom mesečno je preporučljivo.

Praktični saveti za efikasno pranje

Briga o posteljini i očuvanje njenog kvaliteta moguće je uz nekoliko jednostavnih koraka. Počnite tako što ćete odvojiti posteljinu po bojama i materijalima. Koristite odgovarajući program pranja – program na 60°C je idealan za uklanjanje bakterija i alergena, a istovremeno čuva vlakna tkanine. Po mogućstvu sušite na vazduhu ili u mašini za sušenje na niskoj temperaturi kako biste sačuvali tkaninu.

Za osetljive tkanine poput svile ili lana pažljivo pratite uputstva sa etikete – ulaganje u pravilnu negu se svakako isplati!