Koliko je važna veza između dece i njihovih baka i deka? Da li se u savremenom tempu života ta posebna veza gubi, ili i dalje ima neprocenjivu vrednost?

Više o ovome govorile su za "Puls Srbije" ponosne bake Radmila Kikić i Jasmina Stijović.

Kikić je pričala o svom odnosu sa unukama:

- Njih dve su velike, a otkako su se rodile ja sam sa njima, iako sam radila, zaboravila sam svoju kuću, pa sam uvek odlazila kod njih. Bake danas nisu one prave kakve su nekada bile, vremena se menjaju. Moja baka i ja smo se dosta razlikovale. Pre su se žene udavale u 20. godina, a sada gledam ljude u 30-im i ništa od braka, a imaju poslove, stanove i ostale potrebštine. Jedna unuka je pravnica, a druga doktorka. Doktorka se udala, u šestom je mesecu, postaću prabaka. Druga radi ceo dan, ona nije u braku. Ja joj govorim da mora da misli o sebi, sat otkucava.

Stijović je pričala o tome da li baka može da razmazi unuke:

- Neke da, ali ja ne. Unesem metod skretanja pažnje, ako se bavi nekim aktivnostima, ja ponudim nešto drugo poput pisanja, čitanja, razlikovanje slova, da po slikama uočimo raspoloženje nekoga. Moj sin i snajka samo ćute, a ove dve vrište, to je cika, iako se igraju. Ja im ponekad dam mobilni telefon. Uvek mora nešto novo da se smisli.

