Posada helikoptera "Kamov" MUP-a Srbije, koji je juče sleteo u Podgoricu na poziv Crne Gore, danas je od ranog jutra u punoj misiji gašenja požara na lokaciji Đurkovići – Rogami.

- Naši piloti, zajedno sa kolegama iz Crne Gore, od 7 časova dejstvuju iz vazduha i do sada su izbacili 248 tona vode u borbi za svaki hektar šume i svaki ljudski život. Uvek spremni da pomognemo – jer solidarnost ne poznaje granice - navodi se u objavi MUP Srbije, uz podeljeni video akcije gašenja požara. 

Kurir.rs

