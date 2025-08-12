Slušaj vest

- Ako krenemo da brojimo koliko ima Bogdanovića, stići ćemo do 18. Toliko ih živi u ove dve kuće ovde na Goliji - rekla je ministarka tokom obilaska.

Sedamnaestogodišnja Jovana Bogdanović je objasnila kako izgleda njihov dan.

- Pa dan provodimo tako što ustanemo, dođemo malo kod bebe, igramo se, posle pomognemo roditeljima u kupinama, oko štale, oko kuće... Čuvamo jedni druge. Sve ono što jedna porodica treba da ima - rekla je ona.

Milica Đurđević Stamenkovski je istakla da je počela kampanja "Bliže ljudima".

- Krenuli smo sa obilaskom gradova i opština širom Srbije, i upravo ovde simbolički, iz ovih prirodnih lepota, sa naše Golije, gde su domaćinske kuće. Porodica Bogdanović se bavi stočarstvom, poljoprivredom, vredni ljudi proizvode hranu. Onime što su nas danas poslužili mogu da se ponose, jer ono što smo jeli to ste vi proizveli. Poslednji put vas je posetio predsednik naše zemlje, i čast mi je što smo danas ponovo u vašoj kući. To pokazuje kontinuitet brige države o ljudima - rekla je ona.

Ministarka Stamenkovski je naglasila da nema zaboravljenih, i nema ostavljenih.

- I zato ćemo danas ovde, u neposrednoj komunikaciji sa našim ljudima, kroz živu reč i rad na terenu da vidimo šta je to što mi možemo dodatno kao zemlja da pomognemo, da bi oni živeli, radili ovde u svojim krajevima, i da bi ih naravno, bilo više svake godine. Hvala vam Bogdanovići. Vaše prezime sve govori. Zaista ste Bogom dani - zaključila je ona.

Ne propustiteDruštvo"DRAGO MI JE DA SMO BLIŽI LJUDIMA!" Stamenkovski o porodicama koje svoj dom grade na jugozapadu Srbije: "Znaju da je prava sreća - porodica, mir i zajedništvo!"
Screenshot 2025-08-12 175715.jpg
DruštvoKAMPANJA "BLIŽЕ LJUDIMA" - JЕDNAKA PAŽNJA ZA SVЕ Stamenkovski posеtila višеčlanе porodicе kojе živе na jugozapadu Srbije! Država stiže tamo gde niko nije bio
viber_slika_2025-08-12_12-13-33-017_0.jpg
DruštvoGRADIMO GOLIJU BEZ BARIJERA, LJUDI NISU ZABORAVLJENI: Ministarka Stamenkovski na Goliji otvorila prvi turistički objekat namenjen osobama sa invaliditetom
milica đurđević stamenkovski.jpg
Društvo"DRŽAVA VODI RAČUNA O SVIM SVOJIM GRAĐANIMA" Ministarka Stamenkovski otvorila prvi turistički objekat u Srbiji za osobe sa invaliditetom
WhatsApp Image 2025-08-11 at 14.18.20 (3).jpeg