- Ako krenemo da brojimo koliko ima Bogdanovića, stići ćemo do 18. Toliko ih živi u ove dve kuće ovde na Goliji - rekla je ministarka tokom obilaska.

Sedamnaestogodišnja Jovana Bogdanović je objasnila kako izgleda njihov dan.

- Pa dan provodimo tako što ustanemo, dođemo malo kod bebe, igramo se, posle pomognemo roditeljima u kupinama, oko štale, oko kuće... Čuvamo jedni druge. Sve ono što jedna porodica treba da ima - rekla je ona.

- Krenuli smo sa obilaskom gradova i opština širom Srbije, i upravo ovde simbolički, iz ovih prirodnih lepota, sa naše Golije, gde su domaćinske kuće. Porodica Bogdanović se bavi stočarstvom, poljoprivredom, vredni ljudi proizvode hranu. Onime što su nas danas poslužili mogu da se ponose, jer ono što smo jeli to ste vi proizveli. Poslednji put vas je posetio predsednik naše zemlje, i čast mi je što smo danas ponovo u vašoj kući. To pokazuje kontinuitet brige države o ljudima - rekla je ona.

Ministarka Stamenkovski je naglasila da nema zaboravljenih, i nema ostavljenih.