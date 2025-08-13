Slušaj vest

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 14 do 21 stepen, a najviša od 34 do 38 stepeni.

I dalje na snazi upozorenje na visoke temperature

U upozorenju za područje Srbije na visoke temperature, koje važi do nedelje, 17. avgusta, RHMZ navodi da će se do kraja sedmice zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni.

RHMZ je izdao upozorenje i za područje Beograda na visoke temperature, koje je na snazi do subote, 16. avgusta, do kada se očekuje veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom oko 36 stepeni.

Foto: Printscreen/RHMZ

Oprez zbog požara

RHMZ upozorava, takođe, na ekstremne uslove za nastanak i razvoj požara na otvorenom.

Meteorološki uslovi biće izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama, navodi se u upozorenju.

Upaljen meteo alarm

Crveni meteo alarmom, upaljen je danas u jugoistočnoj Srbiji i na KiM, dok je za ostatak zemlje na snazi narandžasti meteo alarm.

Crveni meteo alarm upozorava na veoma opasno vreme: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Narandžasto upozorenje znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

Četvrtak: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 23, a najviša od 34 do 37 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35°C, verovatnoća 95%.

Petak: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak istočni i jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 34 do 37 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35°C, verovatnoća 95%.

Subota: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, na jugu severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 34 do 37 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35°C, verovatnoća 95%.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 17.08.2025. do 21.08.2025.)

Pretežno sunčano i veoma toplo.