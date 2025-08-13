TOPLOTNI TALAS NE POPUŠTA, DANAS DO 38 STEPENI: 2 dela Srbije u crvenom, na snazi upozorenje na visoke temperature! Detaljna prognoza za naredne dane
U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 14 do 21 stepen, a najviša od 34 do 38 stepeni.
I dalje na snazi upozorenje na visoke temperature
U upozorenju za područje Srbije na visoke temperature, koje važi do nedelje, 17. avgusta, RHMZ navodi da će se do kraja sedmice zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni.
RHMZ je izdao upozorenje i za područje Beograda na visoke temperature, koje je na snazi do subote, 16. avgusta, do kada se očekuje veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom oko 36 stepeni.
Oprez zbog požara
RHMZ upozorava, takođe, na ekstremne uslove za nastanak i razvoj požara na otvorenom.
Meteorološki uslovi biće izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama, navodi se u upozorenju.
Upaljen meteo alarm
Crveni meteo alarmom, upaljen je danas u jugoistočnoj Srbiji i na KiM, dok je za ostatak zemlje na snazi narandžasti meteo alarm.
Crveni meteo alarm upozorava na veoma opasno vreme: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.
Narandžasto upozorenje znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.
Vreme narednih dana
Četvrtak: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 23, a najviša od 34 do 37 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35°C, verovatnoća 95%.
Petak: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak istočni i jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 34 do 37 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35°C, verovatnoća 95%.
Subota: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, na jugu severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 34 do 37 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35°C, verovatnoća 95%.
Prognoza vremena za narednih pet dana (od 17.08.2025. do 21.08.2025.)
Pretežno sunčano i veoma toplo.
Prodor hladnog fronta donosi zahlađenje u Srbiju, a kada će temperatura pasti za 10 stepeni, pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.