Za danas se najavljuju veoma visoke temperature, a one su iznedrile i na stotine pacijenata u čekaonicama. Istovremeno, u vrtićima se pojavio virus koji se širi neverovatnom brzinom. Zbog toga se postavlja pitanje kako pre svega da zaštititi decu, ali i odrasle.

O toj temi govorio je za Kurir televiziju, dr Saša Milićević pedijatar koji je razgovarao sa reporterom Pavlom Ivkovićem.

- Visoke temperature posebno deluju na hronične pacijente. Nemoguće je održati idealnu temperaturu po ovom vremenu. Treba izbegavati izlazak iz kuće kada je najtoplije. Treba ići tamo gde je hlad i treba voditi računa da ne bude mnogo toplo u prostorijama gde se nalazimo. Takođe, treba što više piti tečnosti, kad osetimo žeđ znači da smo došli do granice dehidracije. Lekove treba redovno uzimati, ali treba voditi računa i gde ih držati – oni moraju da budu na hladnom mestu, pogotovo sirupi za decu. Što se tiče dece, klima uređaj ne sme da bude na niskoj temperaturi jer može doći do prehlade - kaže Milićević i dodaje:

- Virusi stalno mutiraju, pitanje je da li je to neki novi ili stari. Ovaj virus daje mnogo visoke temperature. Sada već u prvom danu dođe do 40 stepeni. Simptomi su od strane organa za varenje i disanje: curenje nosa, dijareja, dete neće da jede i ponekad neće da uzima tečnost. Ne treba ga forsirati dete tada da jede ukoliko ne može, ali tečnost je obavezna. Takav virus prođe posle 3 dana, ne treba paničiti. Ako dete uporno povraća i ne unosi tečnost, onda se odmah treba obratiti lekaru.

