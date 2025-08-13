Pojavio se novi virus u vrtićima koji se širi neverovatnom brzinom! Pedijatar Milićević objasnio simptome i na koji način adekvatno reagovati!
Za danas se najavljuju veoma visoke temperature, a one su iznedrile i na stotine pacijenata u čekaonicama. Istovremeno, u vrtićima se pojavio virus koji se širi neverovatnom brzinom. Zbog toga se postavlja pitanje kako pre svega da zaštititi decu, ali i odrasle.
O toj temi govorio je za Kurir televiziju, dr Saša Milićević pedijatar koji je razgovarao sa reporterom Pavlom Ivkovićem.
- Visoke temperature posebno deluju na hronične pacijente. Nemoguće je održati idealnu temperaturu po ovom vremenu. Treba izbegavati izlazak iz kuće kada je najtoplije. Treba ići tamo gde je hlad i treba voditi računa da ne bude mnogo toplo u prostorijama gde se nalazimo. Takođe, treba što više piti tečnosti, kad osetimo žeđ znači da smo došli do granice dehidracije. Lekove treba redovno uzimati, ali treba voditi računa i gde ih držati – oni moraju da budu na hladnom mestu, pogotovo sirupi za decu. Što se tiče dece, klima uređaj ne sme da bude na niskoj temperaturi jer može doći do prehlade - kaže Milićević i dodaje:
- Virusi stalno mutiraju, pitanje je da li je to neki novi ili stari. Ovaj virus daje mnogo visoke temperature. Sada već u prvom danu dođe do 40 stepeni. Simptomi su od strane organa za varenje i disanje: curenje nosa, dijareja, dete neće da jede i ponekad neće da uzima tečnost. Ne treba ga forsirati dete tada da jede ukoliko ne može, ali tečnost je obavezna. Takav virus prođe posle 3 dana, ne treba paničiti. Ako dete uporno povraća i ne unosi tečnost, onda se odmah treba obratiti lekaru.
Reporterka Kurir televizije, Aleksandra Dražić, javila se iz Sremske Mitrovice gde se održava folklorni festival na kom učestvuju različiti narodi koji čuvaju svoju tradiciju:
- U Sremskoj Mitrovici je trenutno u toku međunarodni folklorni susret – Srem folk fest traje 4 dana, a sinoć smo imali priliku da vidimo veliki broj svetskog folklora, a to ćemo imati priliku da vidimo i danas. U 19 h će biti zatvorene glavne sremske ulice – to je bitno da znaju građani i posetioci. Ulice će biti zatvorene do kraja koncerta. U petak imamo tamburaško veče. U toku su radovi na autoputu kod petlje Sremska Mitrovica. Svi oni koji ovde žele da se priključe autoputu i produže do Hrvatske, to ne mogu. Alternativa su Ruma i Kuzmin.
