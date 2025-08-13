Slušaj vest

Iz AMSS-a navode da umeren intenzitet saobraćaja van gradova olakšava vožnju i utiče na brži protok vozila gde je zbog radova vožnja usporena, ali upozoravaju da postoje i deonice gde je saobraćaj privremeno obustavljen, zbog čega treba koristiti obilazne puteve, što dodatno produžava vreme putovanja.

Zato je dobro, kako ukazuju, uvek pre kretanja na put upoznati se sa mogućim zastojima i aktuelnim izmenama zbog radova kako bi vreme i putovanje prilagodili tim izmenama.

Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza vozila se na ulazu na Gradini zadržavaju 20 minuta, dok na teretnim terminalima vozila čekaju 120 minuta za izlaz na Sremskoj Rači, saopštio je AMSS.

