Slušaj vest

Leto donosi i posebne izazove za one koji svakodnevno koriste lekove. Visoke temperature mogu da ugroze efikasnost terapije i povećaju rizike po zdravlje - od dehidracije do opasnosti od oštećenja bubrega.

Pored toga, lekovi koji povećavaju osetljivost kože na sunce mogu izazvati ozbiljne reakcije, a nepravilna upotreba antibiotika vodi ubrzanju rezistencije, što je globalni zdravstveni problem. 

O ovim temama govorili su gosti emisije "RedakcijaĐorđe Predić, farmaceut i prof. dr Vladimir Jakovljević, redovni profesor na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu.

366438_250813.00_56_19_20.Still002.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Sobzirom da je čovek deo klime, na njega ona i deluje. Prvi na udaru su hronični pacijenti. Krv se zgrušava u toku noći, a oni koji imaju pritisak treba da našteluju sebe sa nekim lekovima. Oni ne trebaju ni da uzmu lek ako je ujutru pritisak povišen. Lekovi se čuvaju na 20 stepeni u hladnoj prostoriji. Međutim, sada se za polazak na letovanje kupuje lekova kao da se ide u rat. Lekovi se trebaju čuvati na bezbednom mestu kako ne bi bili na udaru temperaturne svetlosti. Naš narod korsiti različite lekove, a ne zna da je antibiotiku potrebno čak 3 meseca da se očisti iz organizma - kaže Predić.

Jakovljević upozorava da ekstremne vrućine nose ozbiljne zdravstvene posledice, posebno za hronične bolesnike i one na određenim terapijama. Ističe važnost prilagođavanja životnih navika i praćenja signala sopstvenog tela:

- Mi nismo adaptirani na ove temperature. Te dugoročne adaptacije traju decenijama, mere se vekovima. Ovo je nešto neverovatno, indeksi zračenja su ogromni. Treba biti vrlo oprezan. Lekovi za depresiju su rizičniji u ovim prelaznim periodima. Treba biti oprezan i treba voditi računa i slušati svoje telo. Postoji rizik kod antihipertenzijalne terapije uglavnom kod visokih temperatura uglavnom zbog širenja krvnih sudova. Samim tim se i smanjuje krvi pritisak, još i ako dodajete terapiju vi možete da kolabirate - kaže Jakovljević i dodaje:

366438_250813.00_51_33_01.Still003.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Postoji i druga opasnost, ako ne primenjujete hroničnu terapiju može doći do skoka pritiska - pogotovo kada su ovi periodi kada smo skloni dehidrataciji. Čovek od 70 do 80 kilograma mora da unese 2 do 3 litra tečnosti u toku dana što kroz hranu, što kroz piće. Kada imate pojačano znojenje, to se sve povećava. Ako ne održimo alans tečnosti u organizmu može doći do lančane situacije koja donosi probleme. Treba slušati svoje telo i treba raditi kontrole. Primarna prevencija može spasiti život.

Paklene vrućine opasne po život! Jakovljević na Kurir televiziji upozorava: Hronični bolesnici i oni na terapiji na udaru – dehidracija i kolaps sve češći Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"ČUPALA SAM KOSU I PILA SAM LEKOVE" Anabela Atijas prošla kroz pravi životni pakao, a onda se samo 2020. godine sve preokrenulo u jednom danu
anabela_27012025_0022.JPG
DruštvoSistem proverava postoji li interakcija između propisanih lekova, a mikrobiološki rezultati sad su u aplikaciji! Radoman: Pacijenti imaju brz uvid u rezultate
collage.jpg
DruštvoSrbija je vodeća zemlja u konzumaciji bensedina! Ginekolog Milošević: Postali smo robovi tableta i trendova - evo zašto ih ne treba uzimati svakodnevno
376215_250727.00_17_10_08.Still017.jpg
StarsUŽAS! GLUMAC BANE VIDAKOVIĆ SE PREDOZIRAO U STANU, NAŠLI GA NA PODU: Popio dve bočice metadona i bupa, pa završio na toksikologiji! DETALJI
bane-vidakovic03-marina-lopicic.jpg
Planeta"NAŠ ORGANIZAM JE VEOMA SLOŽEN, NE MOŽE SE SKRATITI VREME TESTIRANJA LEKOVA!" Gosti emisije "Ni pet ni šest" objašnjavaju Trampovo sniženje lekova od 90%
Trump.jpg

Lekoviti razgovori: prim. dr Gordana Isailović: Pitanje čitateljke - Koji simptomi upozoravaju? Izvor: MONDO