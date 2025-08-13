Slušaj vest

Srbiju je potresla tragedija u selu kod Paraćina kada je jedanaestogodišnji dečak izgubio život utapanjem u montažnom bazenu. Istovremeno, na gradskom bazenu u Inđiji, povređen je dečak koji je skočio u vodu sa mesta koje nije predviđeno za skakanje.

Ove dve situacije, iako različite, jasno pokazuju koliko je važno razumeti i poštovati pravila bezbednosti na vodi.

Dragan Kerkez, iz Udruženje spasilaca objasnio je za Kurir televiziju koja su najčešća upozorenja na koje apeluju spasioci na bazenima i koje su najčešće greške koje dovode do nesreća:

- Evidentno je da se ne poštuju pravila kupališta. Na svakom uređenom bazenu su istaknuta pravila i ne bi trebalo da se oglušujemo na takve stvari. Ovo izlazi na površinu kao nešto što je ciklično i što se ponavlja više puta. Imam utisak da se roditelji nedavno i nekvalitetno brinu o svojim najzbližima. Dolazak na bazen sa decom podrazumeva jednu veliku obavezu a ne samo uživanje - kaže Kerkez i dodaje:

- Morate da ih čuvate onako kako treba a pogotovo kada su u pitanju velike površine kao što su jezera i mora. Ono što je bit svega jeste da dete ne smete ispuštati ni jednog momenta iz vida. Ujedinjene nacije su 2021. godine donele datum, 5. jun, koji će biti svetski dan prevencije utapanja. Frapantne su cifre koje Ujedinjene nacije objavljuju svake godine povodom toga. Velike su brojke, 235.000 osoba umre godišnje od posledica utapanja. Od toga je više od 75% deca starosti do 7 godina.

Kerkez dodaje i koliki je značaj spasilaca tokom boravka dece na bazenu, a posebno u gužvama:

- Spasioci vrše svakodnevne i konstantne godišnje obuke. Takođe i godišnje i periodične provere sposobnosti gde se tačno utvrđuje da li je spasilac spodoban da reaguje u određenim momentima. Svi spasioci prolaze kurs prve pomoći. Oni su upravo samo za prvu pomoć, a ne za pružanje kvalitetne medicinske pomoći, za to nisi stručni. Sva pomoć će biti adekvatna do dolaska medicinske stručne pomoći.

