Šminka, lak za nokte i senke na očima - i to ne kod tinejdžerki, već kod devojčica od tri-četiri godine!

"Šta vam je?", ovo pitanje, postavila je jedna žena na sajtu "Ispovesti" nakon šetnje u parku sa svojom nećakom.

- Molim vas recite mi, zašto šminkate malu decu? Neki dan u parku, dok čuvam nećaku, gledam većina devojčica 3-4 godine našminkane, nekakvi karmini, ruževi, na noktima polupojeden lak, na očima senka? Šta vam je? - upitala je ona šokirana.

Devojčice su bile našminkane Foto: Shutterstock

Nažalost, ovo nije jedina stvar u kojoj roditelji preteruju. Greške se gomilaju, od štikli za male devojčice, farbanja kose i gela na noktima, boravka u SPA centrima, do rođendana u kozmetičkim salonima. Sve pod izgovorom da se "dete oseća kao princeza", dok se zapravo gubi detinjstvo zarad lažnog sjaja.

Devojčice dolaze u park našminkane Foto: Shutterstock

Nakon ove objave na "Ispovestima" mnogi se se zapitali da je roditelji preteruju?

- Taj uvrnuti trend odavno postoji i morbidno je za videti - glasi jedan od komentara.

I dok su pojedine majke ponosno komentarisale kako se njihove mezimice šminkaju i lakiraju nokte, bilo je i osuđujućih komentara.

- Mislila sam da samo meni to smeta, rekoh imam godina pa sve zameram. Strašno je šta majke rade sa malim devojčicama, frizeri im prave frizure, šminkaju ih i oblače kao da imaju 20 godina - napisala je jedna korisnica.

Bilo je i onih koji smatraju da je to samo faza u odrastanju.

