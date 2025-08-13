Scena iz parka pokrenula buru! Žena se šokirala: Trogodišnjakinje dolaze ful našminkane! Roditelji, šta vam je?
Šminka, lak za nokte i senke na očima - i to ne kod tinejdžerki, već kod devojčica od tri-četiri godine!
"Šta vam je?", ovo pitanje, postavila je jedna žena na sajtu "Ispovesti" nakon šetnje u parku sa svojom nećakom.
- Molim vas recite mi, zašto šminkate malu decu? Neki dan u parku, dok čuvam nećaku, gledam većina devojčica 3-4 godine našminkane, nekakvi karmini, ruževi, na noktima polupojeden lak, na očima senka? Šta vam je? - upitala je ona šokirana.
Nažalost, ovo nije jedina stvar u kojoj roditelji preteruju. Greške se gomilaju, od štikli za male devojčice, farbanja kose i gela na noktima, boravka u SPA centrima, do rođendana u kozmetičkim salonima. Sve pod izgovorom da se "dete oseća kao princeza", dok se zapravo gubi detinjstvo zarad lažnog sjaja.
Nakon ove objave na "Ispovestima" mnogi se se zapitali da je roditelji preteruju?
- Taj uvrnuti trend odavno postoji i morbidno je za videti - glasi jedan od komentara.
I dok su pojedine majke ponosno komentarisale kako se njihove mezimice šminkaju i lakiraju nokte, bilo je i osuđujućih komentara.
- Mislila sam da samo meni to smeta, rekoh imam godina pa sve zameram. Strašno je šta majke rade sa malim devojčicama, frizeri im prave frizure, šminkaju ih i oblače kao da imaju 20 godina - napisala je jedna korisnica.
Bilo je i onih koji smatraju da je to samo faza u odrastanju.