Gospojinski post, koji pravoslavni hrišćani poste kao i Veliki post, počinje danas i traje do 28. avgusta.

Bogorodičin post je najkraći od četiri velika godišnja posta, traje 15 dana, ali je stroži od božićnog i apostolskog (Petrovski ili Petrovdanski).

Andrea Kereš veroučiteljka navela je da su ovih 15 dana prilika da očistimo telo i dušu, da pojačamo molitvu, da se setimo da je cilj posta Hristos, a ne skup zabrana i jelovnik bez mrsne hrane.

- Hrana je bitan deo jer prvi korak ka obuzdavanju strasti počinje od stomaka- kada naučimo da kažemo “ne” svojoj želji za mesom i čokoladom, lakše ćemo reći “ne” i svim ostalim strastima nakon što umirimo telo. Nemoj da te “pravila” uplaše jer post nije takmičenje “ko će bolje i više”, već lični put ka Bogu - napisala je veroučiteljka na svom Instagram profilu.

Bogorodičin post je najkraći od četiri velika godišnja posta Foto: Shutterstock

Naglasila je da samo uzdržavanje od mrsne hrane, nije potpun post.

- Post bez molitve i duhovnog sadržaja je samo gladovanje, a post bez Pričešća nema potpun smisao jer se mi ne spasavamo svojim trudom i naporom već blagodaću Božijom kroz telo i krv Hristovu - navela ja Kereš.

Bogorodičin post je najkraći, ali je zbog velikog poštovanja pre Bogorodici strožiji, poput Vaskršnjeg.

Veroučiteljka Andrea o postu Foto: Printskreen/ Instagram/ Andrea Kereš

- Bez mesa, mlečnih proizvoda i jaja. Od ponedeljka do petka na vodi, subotom i nedeljom na ulju (dozvoljeno vino) riba je dozvoljena samo na Preobraženje (19. avgusta). Navedena pravila posta su preporuke, ali ne zaboravite da niko od nas ne može da posti isto jer svi imamo različite navike, duhovno i zdravstveno stanje, tu su i trudnice i doilje koje sigurno neće strogo postiti (ili u dogovoru sa lekarom i sveštenikom neće postiti hranom uopšte - ali ne zaboravite da post nije samo u hrani), pa je neophodno da svako ko ima neku specifičnu situaciju (ili tek počinje sa postom) popriča sa sveštenikom o tome kako treba da posti i da se pričešćuje - napisala je ona.

Dodala je da su pravila tu da budu smernica i da služe nama.

- Naše je da se trudimo i nađemo svoju meru. Dan po dan, post po post, malim koracima i malim pobedama do rezultata, ali postepeno - zaključila je.