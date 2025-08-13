Slušaj vest

Polaganje male mature za učenike osmog razreda osnovne škole koji iz različitih objektivnih razloga nisu pristupili polaganju u junskom roku, počelo je danas u 9 časova testom iz srpskog jezika, a pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić izjavio je da se za avgustovski rok prijavilo oko 280 osmaka, koji će na 59 lokacija polagati završni ispit.

- Danas je polaganje iz srpskog jezika, sutra iz matematike, a prekosutra polažu izborni predmet. Ono što je značajno za njih jeste da imaju mogućnost da ostvare postignuća koja su u skladu sa njihovim rezultatima i da će ti bodovi biti uračunati prilikom upisa u srednju školu - rekao je Pašić, koji je u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Beogradu obišao učenike osmog razreda i polaznike funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih koji danas polažu završni ispit.

Ostalo oko 12.000 slobodnih mesta

Ukupno 530 polaznika funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (FOOO), koji polažu završni ispit u avgustovskom roku, danas rešavaju testove, Blic prenosi pisanje Tanjuga.

- Ostalo je oko 12.000 slobodnih mesta, više u četvorogodišnjim školama. Ne moraju da brinu, upisaće školu u skladu sa svojim ostvarenim bodovima - uspehom iz škole i rezultatima sa završnog ispita - rekao je Pašić.

Milan Pašić o polaganju male mature u avgustovskom roku Foto: Zorana Jevtić

Odluku o raspoređivanju učenika po školama doneće, kako kaže, okružne ispitne komisije uvažavajući interese đaka i bodove koje su ostvarili.

- Ukoliko učenik ima ostvarene bodove u avgustovskom roku, biće upisan u školu za koju ima dovoljan broj poena - kazao je Pašić.

Najmanje 50 bodova potrebno za upis u četvorogodišnju školu

Upis će, prema njegovim rečima, biti 21. i 22. avgusta nakon odluka okružnih upisnih komisija.

Rešavanje današnjeg testa trajaće do 11 sati. Dodatni rok za polaganje završnog ispita za osmake nastaviće se sutra i prekosutra.

Test iz matematike polagaće se sutra, u četvrtak, 14. avgusta, dok će se polaganje trećeg testa održati u petak, 15. avgusta.

Na prijemnom ispitu može da se osvoji maksimalno 40 poena. Za upis u četvorogodišnju srednju školu neophodno je da učenik ostvari najmanje 50 bodova od mogućih 100.

Upis posle polaganja male mature u drugom roku Foto: Kosovo online printscreen

Evo šta je zabranjeno na polaganju

Od ukupno 100 bodova, učenik na osnovu opšteg uspeha iz škole može da ostvari najviše 60 bodova, a na osnovu male mature 40 bodova.

Kako bi maturanti mogli da izračunaju broj bodova koje učenik nosi iz škole, potrebno je da se sabere opšti uspeh đaka u šestom, sedmom i osmom razredu i da se pomnoži sa četiri.

Zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova i kalkulatora tokom prijemnog ispita, a obavezno je korišćenje hemijske olovke.

Učenici osmog razreda polagali su malu maturu 23, 24. i 25. juna, posle čega je obavljen i upis u srednje škole.

Tokom junskog upisnog roka raspoređeno je ukupno 62.000 učenika, a popunjena su sva mesta iz oblasti zdravstvene struke. Takođe, veliko interesovanje je bilo za gimnazije i elektrotehničke škole.