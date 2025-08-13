Osmaci polažu malu maturu u drugom roku: Ove datume moraju da upamte! Poslednja šansa za upis u srednju školu
Polaganje male mature za učenike osmog razreda osnovne škole koji iz različitih objektivnih razloga nisu pristupili polaganju u junskom roku, počelo je danas u 9 časova testom iz srpskog jezika, a pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić izjavio je da se za avgustovski rok prijavilo oko 280 osmaka, koji će na 59 lokacija polagati završni ispit.
- Danas je polaganje iz srpskog jezika, sutra iz matematike, a prekosutra polažu izborni predmet. Ono što je značajno za njih jeste da imaju mogućnost da ostvare postignuća koja su u skladu sa njihovim rezultatima i da će ti bodovi biti uračunati prilikom upisa u srednju školu - rekao je Pašić, koji je u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Beogradu obišao učenike osmog razreda i polaznike funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih koji danas polažu završni ispit.
Ostalo oko 12.000 slobodnih mesta
Ukupno 530 polaznika funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (FOOO), koji polažu završni ispit u avgustovskom roku, danas rešavaju testove, Blic prenosi pisanje Tanjuga.
- Ostalo je oko 12.000 slobodnih mesta, više u četvorogodišnjim školama. Ne moraju da brinu, upisaće školu u skladu sa svojim ostvarenim bodovima - uspehom iz škole i rezultatima sa završnog ispita - rekao je Pašić.
Odluku o raspoređivanju učenika po školama doneće, kako kaže, okružne ispitne komisije uvažavajući interese đaka i bodove koje su ostvarili.
- Ukoliko učenik ima ostvarene bodove u avgustovskom roku, biće upisan u školu za koju ima dovoljan broj poena - kazao je Pašić.
Najmanje 50 bodova potrebno za upis u četvorogodišnju školu
Upis će, prema njegovim rečima, biti 21. i 22. avgusta nakon odluka okružnih upisnih komisija.
Rešavanje današnjeg testa trajaće do 11 sati. Dodatni rok za polaganje završnog ispita za osmake nastaviće se sutra i prekosutra.
Test iz matematike polagaće se sutra, u četvrtak, 14. avgusta, dok će se polaganje trećeg testa održati u petak, 15. avgusta.
Na prijemnom ispitu može da se osvoji maksimalno 40 poena. Za upis u četvorogodišnju srednju školu neophodno je da učenik ostvari najmanje 50 bodova od mogućih 100.
Evo šta je zabranjeno na polaganju
Od ukupno 100 bodova, učenik na osnovu opšteg uspeha iz škole može da ostvari najviše 60 bodova, a na osnovu male mature 40 bodova.
Kako bi maturanti mogli da izračunaju broj bodova koje učenik nosi iz škole, potrebno je da se sabere opšti uspeh đaka u šestom, sedmom i osmom razredu i da se pomnoži sa četiri.
Zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova i kalkulatora tokom prijemnog ispita, a obavezno je korišćenje hemijske olovke.
Učenici osmog razreda polagali su malu maturu 23, 24. i 25. juna, posle čega je obavljen i upis u srednje škole.
Tokom junskog upisnog roka raspoređeno je ukupno 62.000 učenika, a popunjena su sva mesta iz oblasti zdravstvene struke. Takođe, veliko interesovanje je bilo za gimnazije i elektrotehničke škole.
