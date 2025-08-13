Slušaj vest

Pre nekoliko godina, stojim ispred rafova sa kafom u jednom supermarketu i vidim dve slične kesice – jednu poznatog brenda, drugu sa nekom šarenim oznakom u uglu. Cena gotovo ista, ja u žurbi, i uzmem ono što mi je poznato.

Danas bih izabrala drugačije. Ne zato što sam postala stručnjak, već zato što sada znam da oznake i sertifikati na proizvodima nisu tu da bi ambalaža izgledala lepše, nego oni, zapravo, pričaju o odnosu prema kvalitetu, ljudima, planeti.

Foto: Shutterstock

Kako da odgonetnete oznake?

Kada vidimo oznaku BIO ili organic, možda pomislimo: „Aha, ovo je sigurno nešto zdravo!“ Ali to „zdravo“ rezultat je čitavog sistema proizvodnje koji poštuje prirodne cikluse, isključuje GMO, sintetičke pesticide i veštačka đubriva. To znači da paradajz koji držite u ruci nije samo crven i ukusan – već je i uzgajan s pažnjom prema zemlji iz koje je potekao.

Oznake poput Fairtrade ili Rainforest Alliance govore o nečemu još većem – o ljudima i planeti. Recimo, kafa sa Fairtrade sertifikatom znači da farmer iz Perua ili Etiopije nije morao da prodaje svoj rod ispod cene, već da je pošteno plaćen za svoj rad. Da su uslovi rada bili humani, a deca u njegovoj zajednici išla u školu, ne na plantažu.

Kako da se snađemo među šumom simbola?

Sasvim je prirodno da prosečan kupac ne zna razliku između MSC i ASC sertifikata na ribi, niti da zna šta znači crveni žig i brojevi na jajima. Ali, nije loše da zna da je 0 znak da su ta jaja iz organske proizvodnje, što je najviši standard, da su ona označena sa 1 iz slobodnog uzgoja, 2 iz podnog uzgoja, a 3 od koka koje su bile u kavezima.

Kada sledeći put birate jaja, čokoladu, zobene pahuljice ili maslinovo ulje, probajte da zastanete na trenutak i obratite pažnju na simbole. Da li piše „proizvedeno u Srbiji“? Da li postoji oznaka o kontrolisanom poreklu? Da li je deklaracija čitljiva, jasna, razumljiva?

Jer sve što unesemo u organizam ima priču. Neki proizvodi pričaju tiho, neki lažno šapuću, a neki nose priče o poštovanju, ravnoteži i odgovornosti.

Foto: Shutterstock

Održivost počinje od izbora u korpi

To nije slučajno. To je poruka – da se kvalitet ne meri samo ukusom, već i načinom na koji je nešto proizvedeno.

Zato sledeći put, kada stojite ispred police i birate, setite se da male oznake pričaju velike priče. A vi, kao kupac, imate moć da birate one koji ih s razlogom nose.