Predstavlja praznik koji je poznat kao dan majki i dece i tada bi posebno žene treblo da se pričeste. Ovaj post smatra se jednim od najtežih jer se najveći broj dana može jesti samo hrana na vodi, a vikendom su dozvoljeni ulje i vino.

Šta to znači za sve vernike objasnio je Nebojša Lazić, teolog, govoreći za Kurir televiziju:

- Iz pisma Teodora Studita iz početka 9. veka tvrdi se da je post ustanovila crkva iz svog običajnog prava poštovanja prema Bogorodici. Sam taj epitet Bogorodica znači ona koja je rodila Boga, Gospoda i Spasitelja, koji je početak našeg spasenja, i zahvalnosti prema Presvetoj Majci da bi skrušeno primila naše molitve. Post je strožiji od Apostolskog posta i strožiji od Božićnog posta. Strogoća posta nije samo u dijetalnom načinu ishrane, nego, što kaže Sveti Jovan Zlatousti, u pismima i okružnim poslanicama. Kaže: "Ako postiš, pokaži mi svojim delima, pokaži milostinju, iskaži svoj post koji ti je na srcu." - kaže Lazić i dodaje:

- Ovaj post je najstroži. Ulje i vino se koriste tokom Preobraženja samo, čak i ako padne i u sredu i u petak; takođe, subotom i nedeljom, zbog liturgijskog, evharistijskog sabranja, dozvoljeno je. Malo je blaži post u svakom postu, pa je dozvoljeno ulje. Ovaj post traje samo 15 dana, ali zaista predstavlja priliku da iz svakog posta izađemo kao bolji ljudi, da pokažemo zaista našu veru delima, da svedočimo ono što slušamo u crkvi i da živimo to Evanđelje. Sveti oci govore da moramo biti takvi Hrišćani da ljudi, kada nas prepoznaju, u nama prepoznaju Jevanđelje, to jeste u našim delima; to su dela milosti i ljubavi, gde ljubav mora da bude jedini dominantni rečnik. Sve to nekako često izgleda kao prazne floskule i fraze, ali zaista je mnogo teže veru živeti nego čak i propovedati.

Počinje Gospojinski post - ovo je najkraći i najrigorozniji post! Teolog Lazoć objašnjava pravila posta kojih se svi strogo pridržavaju! Izvor: Kurir televizija

