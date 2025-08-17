Slušaj vest

Tokom letnjih meseci manastir Ostrog dnevno poseti i do 10.000 vernika, a mnogi prenoće i pod vedrim nebom.

Teolog i veroučitelj Aleksandar Đurđević u jednom od svojih video-snimaka na Tiktoku objasnio je kako ući u manastir Ostrog kada je vikend.

- Prođete glavnu kapiju, idete do konaka koji se nalazi sa leve strane. U konaku uzimate ćebad koju posle postavljate za noćenje pod otvorenim nebom. Ukoliko želite da prenoćite u konaku, pronaći ćete osobu koja je zadužena za konak i pitati da li ima mesta, pošto su kapaciteti ograničeni - naveo je on.

Dodao je da vernici mogu spavati napolju ukoliko nema mesta u konaku gornjeg manastira.

- U konaku gornjeg manastira prenoćište se ne naplaćuje i ne rezerviše se, već ko prvi dođe, njegovo je mesto. dok se u donjem manastiru konak naplaćuje i cena je 5 evra, s tim što mora da se rezerviše unapred - rekao je Đurđević.

Nakon što se smestite, krenite put svetitelja.

- Nakon celivanja i poklonjenja moštiju Svetog Vasilija, dolazite ovde na šaltere i tu po blagoslovu, to morate da naglasite, da po blagoslovu dobijete jednu osvećenu vodu i ulje, sve ostalo se naplaćuje, čak se naplaćuje ako dođete prvi put, a ne naglasite da je po blagoslovu 50 centi voda i 50 centi ulje. Naplaćuje se zato što oni, ukoliko vi to ne kažete, ne znaju da li ste vi došli prvi, drugi ili peti put - istakao je.

Suvenirnicu, odnosno crkvenu prodavnicu, možete ostaviti za sam kraj.

- Razlog zašto je redosled ovakav je prost, a to je da ne biste nekih sat i po vremena čekali u redu da celivate mošti, a onda još sat vremena da uzmete ulje i vodu i tek nakon toga suvenirnicu. I onda na kraju ne biste imali mesta da stavite ćebad za spavanje. Nadam se da su vam značili ovi saveti oko prenoćišta u manastiru Ostrog - naglasio je teolog.

