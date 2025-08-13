Slušaj vest

Na prestižnom međunarodnom takmičenju Najjači vatrogasac-spasilac u Rusiji, srpski vatrogasci osvojili su čak pet medalja.

Najsjajnije odličje pripalo je Nišlijki – Ani Ilić. Osim Ane, medalje su osvojili i vatrogasci iz Jagodine, Kikinde i Sombora, a ekipa Srbije bila je druga u generalnom plasmanu.

U uniformi sa maskom i teškom opremom, Ana Ilić iz Niša osvojila je zlato u jakoj konkurenciji vatrogasaca iz čitavog sveta. Takmičenje Najjači vatrogasac spasilac održano je u Sankt-Peterburgu, a srpski tim kući se vratio sa pet medalja. Takmičari su se nadmetali u dve kategorije, izazov i lider, a sve vežbe imitiraju prave vatrogasne intervencije. Ana je briljirala u svim disciplinama.

- Na moju kilažu je dodato još 25 kilograma i plus 20 kilograma na rame creva. Trčala sam na treći sprat, ostavila crevo, izvukla konopac od 20 kilograma na toj visini. Ostavljam i tih 20 kilograma na toj visini, trčim niz stepenice, zatim dolazi sledeći element gde mi kao simuliramo da ćemo čekićem razbiti neka vrata. Kada se sirena oglasi, nastavljamo dalje gde trčimo do jednog creva. Crevo vučemo 23 metra. Kada dođemo do tog cilja, trebamo da oborimo metu sa punim mlazom vode, zatim prelazimo na vučenje lutke, 30 metara unazad, obuhvatimo lutku od 85 kg i vučemo unazad - ispričala je Ilić.

Ana je devetostruka šampionka Srbije u dizanju tegova, ali snagu ne koristi samo za medalje, već i za svakodnevno spašavanje života.

- Da spasite nečiji život stvarno je dragoceno, imali neki stan koji smo gasili, tada smo izvukli dve osobe.

Komandant vatrogasno-spasilačke brigade u Nišu Marko Radovanović ističe da ovakvi rezultati nisu slučajni.

- Nije lepo da se sami hvalimo, ja znam, ali ja moram da kažem da su vatrogasci spasioci stvarno požrtvovani, hrabri ljudi, ljudi koji su odabrali ovaj posao, svesni da u njemu rizikuju, radeći njega u stvari, rizikuju svoje zdravlje i svoj život. I to nisu ljudi koji vole da gase požar. To su ljudi koji su se opredelili da štite živote i zdravlje naših sugrađana i da štite njihovu imovinu pre svega - rekao je Radovanović.

