Slušaj vest

Na prestižnom međunarodnom takmičenju Najjači vatrogasac-spasilac u Rusiji, srpski vatrogasci osvojili su čak pet medalja.
Najsjajnije odličje pripalo je Nišlijki – Ani Ilić. Osim Ane, medalje su osvojili i vatrogasci iz Jagodine, Kikinde i Sombora, a ekipa Srbije bila je druga u generalnom plasmanu.

U uniformi sa maskom i teškom opremom, Ana Ilić iz Niša osvojila je zlato u jakoj konkurenciji vatrogasaca iz čitavog sveta. Takmičenje Najjači vatrogasac spasilac održano je u Sankt-Peterburgu, a srpski tim kući se vratio sa pet medalja. Takmičari su se nadmetali u dve kategorije, izazov i lider, a sve vežbe imitiraju prave vatrogasne intervencije. Ana je briljirala u svim disciplinama.

366438_250813.01_31_07_06.Still014.jpg
Foto: Kurir Televizija

 - Na moju kilažu je dodato još 25 kilograma i plus 20 kilograma na rame creva. Trčala sam na treći sprat, ostavila crevo, izvukla konopac od 20 kilograma na toj visini. Ostavljam i tih 20 kilograma na toj visini, trčim niz stepenice, zatim dolazi sledeći element gde mi kao simuliramo da ćemo čekićem razbiti neka vrata. Kada se sirena oglasi, nastavljamo dalje gde trčimo  do jednog creva. Crevo vučemo 23 metra. Kada dođemo do tog cilja, trebamo da oborimo metu sa punim mlazom vode, zatim prelazimo na vučenje lutke, 30 metara unazad, obuhvatimo lutku od 85 kg i vučemo unazad - ispričala je Ilić.

Ana je devetostruka šampionka Srbije u dizanju tegova, ali snagu ne koristi samo za medalje, već i za svakodnevno spašavanje života.

- Da spasite nečiji život stvarno je dragoceno, imali neki stan koji smo gasili, tada smo izvukli dve osobe.

366438_250813.01_31_32_15.Still016.jpg
Foto: Kurir Televizija

 Komandant vatrogasno-spasilačke brigade u Nišu Marko Radovanović ističe da ovakvi rezultati nisu slučajni.

- Nije lepo da se sami hvalimo, ja znam, ali ja moram da kažem da su vatrogasci spasioci stvarno požrtvovani, hrabri ljudi, ljudi koji su odabrali ovaj posao, svesni da u njemu rizikuju, radeći njega u stvari, rizikuju svoje zdravlje i svoj život. I to nisu ljudi koji vole da gase požar. To su ljudi koji su se opredelili da štite živote i zdravlje naših sugrađana i da štite njihovu imovinu pre svega - rekao je Radovanović.

Srbija osvojila čak pet medelja na takmičenju vatrogasaca u Rusiji! Najsjajnije odličje pripalo je hrabroj Nišlijski Ani Ilić  Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteCrna Gora"NAŠE EKIPE U CRNOJ GORI RADE TOKOM ČITAVOG DANA!" Pripadnici Vatrogasne jedinice otkrivaju najnovije informacije sa terena: Drugi dan je bio najteži!
366438_250813.04_37_42_07.Still008.jpg
DruštvoMali Ilija (13) iz Valjeva oduševio vatrogasce na Kefaloniji! Sedeli su u kamionu, na vrućini, a onda je naišao dečak iz Srbije!
kefalonija.png
DruštvoOvi uređaji se leti lako zapale! Jedan koristimo svaki dan, a često ga ostavljamo u utičnici: I ovi uređaji su rizik, sve to isključite!
punjac (2).jpg
HronikaMAJKA I ĆERKA POVREĐENE U POŽARU U LESKOVCU: Živele u kafani, objekat planuo usred noći!
WhatsApp Image 2025-02-13 at 1.25.27 PM.jpeg
Crna GoraVISIO NA GRANI IZNAD PROVALIJE OD 300 METARA: Drama kod Šavnika, saobraćajna nesreća se pretvorila u još veći haos! "Svaki korak je rizičan"
1719041219168761740987967-1624281722cacakovcarbanjaopeludesfotorina4-iff.jpg

"NAŠE EKIPE RADE TOKOM ČITAVOG DANA U CRNOJ GORI!" Pripadnici Vatrogasne jedinice otkrivaju najnovije informacije sa terena o požarima: Pružili smo pomoć! Izvor: Kurir televizija