Srbi sve više letuju ovde, cene bagatela! Usred letovališta pronašli roštilj, a ovde je cenovnik FOTO
Srpski turisti poslednjih godina sve češće biraju Bugarsku kao letnju destinaciju, a najpopularnije mesto je Sunčev Breg na obali Crnog mora.Razlog za to su pre svega povoljne cene, čisto more, pristojan smeštaj i, kako kažu pojedini naši posetioci naročito sa juga Srbije, "roštilj koji podseća na kuću".
Dok cene u Grčkoj i Crnoj Gori rastu iz sezone u sezonu, Bugarska ostaje pristupačna alternativa za mnoge građane. U Fejsbuk grupi "Bugarska letovanje" članovi često polemišu o cenama u ovom letovalištu, a sada se pojavila i objava sa fotografijama brze hrane koja prodaje roštilj u samom centru Sunčevog brega, koji je, kažu turisti, za svaku preporuku.
Cene koje osvajaju turiste
Inače, Kurir je nedavno pisao o cenama roštilja u Bugarskoj u lokalima koje rado posećuju Balkanci u kojima se nudi roštilj "na naš način", pa su ćevapi, pljeskavice, uštipci i gurmanske kobasice česta stavka na meniju.
Cenovnik brze u Sunčevom bregu
- pileći file 4 evra
- krilca 3,5 evra
- ražnjić sa slaninom 4 evra
- hleb 1 evro
- riba 8,5 evra
- pljeskavica 4 evra
- gurmanska pljeskavica 4 evra
- ćevapi 3,5 evra
- suvi vrat 4,5 evra
- srpski uštipci 3,5 evra
- kobasica 3,5 evra
- kilogram miksa sa roštilja 30 evra
- Iznosi su u evrima
Sudeći po cenovniku porcija brze hrane u Bugarskoj košta od 3,5 do 30 evra ukoliko pak porodica poručuje kilogram miska sa roštilja.