Dok cene u Grčkoj i Crnoj Gori rastu iz sezone u sezonu, Bugarska ostaje pristupačna alternativa za mnoge građane. U Fejsbuk grupi "Bugarska letovanje" članovi često polemišu o cenama u ovom letovalištu, a sada se pojavila i objava sa fotografijama brze hrane koja prodaje roštilj u samom centru Sunčevog brega, koji je, kažu turisti, za svaku preporuku.

Brze hrane prodaju roštilj u Sunčevom bregu Foto: Printscreen/ Bugarska letovanje

Cene koje osvajaju turiste

Inače, Kurir je nedavno pisao o cenama roštilja u Bugarskoj u lokalima koje rado posećuju Balkanci u kojima se nudi roštilj "na naš način", pa su ćevapi, pljeskavice, uštipci i gurmanske kobasice česta stavka na meniju.

Cenovnik brze u Sunčevom bregu pileći file 4 evra

krilca 3,5 evra

ražnjić sa slaninom 4 evra

hleb 1 evro

riba 8,5 evra

pljeskavica 4 evra

gurmanska pljeskavica 4 evra

ćevapi 3,5 evra

suvi vrat 4,5 evra

srpski uštipci 3,5 evra

kobasica 3,5 evra

kilogram miksa sa roštilja 30 evra

Iznosi su u evrima

Cene roštilja u Bugarskoj Foto: Printscreen/ Bugarska letovanje