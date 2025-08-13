OVO SU NAJNOVIJE INFORMACIJE! Srbija od juče gori, a ovde vatra i dalje ne odustaje - Evo da li ima povređenih u Kladovu i Sjenici
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, brzom i efikasnom akcijom lokalizovali su požar koji je juče oko 9 časova ujutru izbio u mestu Kostol kod Kladova i zahvatio više od 100 hektara trave i niskog rastinja. U ovom požaru nije bilo povređenih ni stradalih, a odbranjeno je desetak kuća.
Vatrogasci-spasioci su i dalje na terenu i rade na dogašivanju, a najnovije informacije o požarima za Kurir televiziju izneo je novinar Luka Velimirovic:
- Nekoliko požara i dalje jeste u toku, a glavna žarišta su Sjenica i Kladovo. U svom obraćanju za medije zamenik načelnika za vanredne situacije, Aleksandar Radosavljević rekao je da iako je požar u blizini Kladova delimično lokalizovan, izbilo je manje žarište svega dvadesetak kilometara od naselja. U Sjenici su vatrogasne službe i dalje na terenu i gase požar. Gotovo 90% odgovornosti za požare na otvorenom je ljudski faktor, pa su nadležni i apelovali na građane da ne pale granje i ne bacaju opuške cigareta - kaže Velimirović.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs