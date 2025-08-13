Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, brzom i efikasnom akcijom lokalizovali su požar koji je juče oko 9 časova ujutru izbio u mestu Kostol kod Kladova i zahvatio više od 100 hektara trave i niskog rastinja. U ovom požaru nije bilo povređenih ni stradalih, a odbranjeno je desetak kuća.

Vatrogasci-spasioci su i dalje na terenu i rade na dogašivanju, a najnovije informacije o požarima za Kurir televiziju izneo je novinar Luka Velimirovic:

Najnovije informacije o požarima kod Kladova i Sjenice Izvor: Kurir televizija

- Nekoliko požara i dalje jeste u toku, a glavna žarišta su Sjenica i Kladovo. U svom obraćanju za medije zamenik načelnika za vanredne situacije, Aleksandar Radosavljević rekao je da iako je požar u blizini Kladova delimično lokalizovan, izbilo je manje žarište svega dvadesetak kilometara od naselja. U Sjenici su vatrogasne službe i dalje na terenu i gase požar. Gotovo 90% odgovornosti za požare na otvorenom je ljudski faktor, pa su nadležni i apelovali na građane da ne pale granje i ne bacaju opuške cigareta - kaže Velimirović.

