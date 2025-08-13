Slušaj vest

Uskoro se očekuju nova pravila u penzionom sistemu Srbije. Buduće penzionere najviše zanima moguće ukidanje penala za prevremeno penzionisanje.

Aleksandar Radojević iz Saveza samostalnih sindikata Srbije izjavio je da je važno biti realan, saslušati sve argumente i proveriti da li bi država mogla da podnese takav finansijski teret. Andreja Brkić iz Unije poslodavaca Srbije kaže da i oni podržavaju predlog sindikata.

Aleksandar Radojević podseća da su sindikati taj predlog izneli još 2017. godine i da ih je iznenadila vest da je ponovo na dnevnom redu. Ocenjuje da treba sagledati mogućnost primene i navodi da bi bilo fer da se mera primenjuje retroaktivno.

- Prema procenama, državu bi prevremene penzije koštale oko 84 milijarde dinara mesečno. Država mora da kaže da li može da izdrži taj trošak. Iako imamo različite stavove, važno je saslušati sve strane - ističe Radojević za RTS.

Kako kaže, sindikati ostaju pri svom stavu, ali je važno biti realan i proceniti sve mogućnosti.

- Očekujemo da se razgovara i o prosečnim zaradama, koje rastu sporije od minimalne cene rada, posebno u javnom sektoru gde je država poslodavac - zaključuje Radojević.

Smanjenje poreza i doprinosa

Andreja Brkić je izjavio da poslodavci nemaju štetu od ukidanja penala i da žele da podrže sindikate u tom zahtevu.

- Spremni smo da kao poslodavci izađemo u susret - navodi Brkić.

Ističe da se ovo pitanje uglavnom odnosi na javni, a ne na privatni sektor, i podseća da su MMF i Fiskalni savet 2017. godine bili protiv te mere. Dodaje da je neophodna ozbiljna analiza i precizne proračune.

- Smatramo da bi trebalo smanjiti i poreze i doprinose kako bi rasle zarade, jer bi se tako smanjila siva ekonomija. Nažalost, još nemamo odgovor od Ministarstva finansija - kaže Brkić.

