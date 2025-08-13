Turisti u Grčkoj u plićaku u moru su primetili opasnu meduzu

Turisti koji trenutno uživaju na letovanju u grčkom mestu Pelion tvrde da su se u moru pa čak i u plićaku pojavile ljubičaste meduze koje mogu biti veoma opasne.

U Fejsbuk grupi Live from Greece pojavila se objava jednog člana koji je uspeo da uslika ovu meduzu.

- Primećena danas u plićaku plaže na Pelionu - pisalo je u objavi ispod koje su se nizali komentari.

Neki građani su potvrdili da su se pojavile i u Edipsosu i na Eviji.

- Opekla me pre par dana. Bolje da ne znate kakav je osećaj. Lekovi su obavezni (kortiko i antihistaminik, po potrebi antibiotik). Prva dva dana nema spavanja, ako zahvati dobar deo kože, kao u mom slučaju - pisalo je u prvom komentaru, dok je u drugom stajalo:

U Grčkoj se pojavile opasne ljubičaste meduze Foto: Facebook Printscreen/Live from Greece

Otrovna meduza

- Mene je pre mnogo godina na Glifadi, Atina jedna opekla četiri meseca sreće nisam imala baš bila otrovna. Tako da sam ponovo otišla na to mesto da suzbijem strah od meduza.

Neki su naglasili i da su poslednjih dana zbog toplog mora kupači stalno u ožiljcima zbog njih.

- Ljubičasta. Bila u Edipsosu drugi dan me potkačila ništa strašno, posle par dana me poljubila u predelu lista, osećaj neopisiv. Bila kod doktorice, mazala mi kremu, sprej, uvila nogu jedan dan mirovala sutradan kao nova. Ožiljak imam, ali mažem kremicu za ožiljke nadam se da neće biti jako vidljiv - napisala je jedna žena, dok je druga naslasila da ih najviše ima posle 10. avgusta jer je topla voda njihovo stanište.

Ujedn opasne ljubičaste meduze može biti opasan Foto: Shutterstock

Podsetimo, početkom avgusta Radmilo Belić, Srbin iz Atine upozorio je turiste upravo na ovu vrstu meduza koje su najotrovnije, a Grci ih nazivaju Tsuktre.

- Ukoliko vas opeče ova meduza, isperite mesto sa morskom vodom i iz najbližeg bara zatražite led, koji ćete staviti na mesto koje je opečeno. Odmah posle toga, otiči do prve apoteke i zatražiti kremu za mazanje. Nikako ne stavljati sirće i slatku vodu - upozorio je Belić.

U dodiru s kožom ispuštaju otrov