Sezona ambrozije je počela što zasigurno utiče na zdravlje i dnevnu rutinu brojnih građana.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorila je Aleksandra Vukov, alergolog.

Alergija na ambroziju - Kako postupiti i koji su prvi simptomi? Izvor: Kurir televizija

- Ambrozija je korov i sada je najintezivnija polenacija ambrozije, avgust, septembar i oktobar. Simptomi su različiti od osobe do osobe, može biti svrab u očima, grebanje u grlu, curenje i zapušen nos, kijanje u serijama. Ima osoba koje imaju promena na koži, nadraženi kašalj i sviranje u grudima. Raspon simptoma kod osobe sa alergijom je širok - kaže Vukov.

Ona dodaje da se ne zna kada će imunitet odreagovati na neki alergen, ali ako se tegobe oko nekog alergena jave kasnije u životu, moraju se javiti na pregled kod alergologa.

- Prvo treba pokušati da se izbegava kontakt sa alergenom. Drugi korak je davanje lekova, iako je to nešto što nam ne rešava probleme. Postoji imuno terapija to je davanje malih rastućih doza alergena kako bi naš organizam sledeće sezone slabije odreagovao - kaže Vukov.

Kada su u pitanju deca, Vukov savetuje roditelje da u slučaju tegoba i simptoma se jave alergologu jer što pre se krene sa lečenjem, veće su šanse da alergija bude izlečena i da dete ostane bez posledica.

- Simptomi su isti kod alergija kod starijih i mlađih, samo kada se lečite dok ste mali ta alergija se ne završava alergijskom astmom, već mi to zaustavimo imuno terapijom. Zato je bolje kada primetite simptome da ih što pre rešimo - kaže Vukov.

