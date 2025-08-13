Važan apel za sve građane! načelnik Uprave za vanredne situacije: Svaki plamen na otvorenom je ogroman rizik - Vodu koristite racionalno
Tropske vrućine zahvatile su našu zemlju i sa sobom donele brojne opasnosti, a pored zdravstvenih problema realan je rizik od nestašice vode i povećanog broja požara.
Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Srđan Mitrović, načelnik Uprave za vanredne situacije.
- Trenutno je jedan aktivan požar, ekipe su na terenu, to je svakodnevnica. Imamo veliko povećanje broja požara na otvorenom, 160 više nego prošle godine. Ulažemo maksimalne napore da požare saniramo i ugasimo prenego ugroze objekte. Ipak, razmere požara u poslednjih mesec dana su takve da im je teško stati na put - kaže Mitrović.
Mitrović je ponovo apelovao na građane da svaki plamen na otvorenom prostoru sada predstavlja veliki rizik, jer se vatra sada brzo širi.
- Bilo je i smrtnih ishoda, prošle nedelje na teritoriji opštine Aleksinac Građani treba da budu maksimalno oprezni i ne spaljuju ništa. I dalje su na snazi dve vanredne situacije na teritoriji Niša zbog nedostatka vode za piće, od 20. juna opština Vladičin Han i opština Svrljig - kaže Mitrović.
On je objasnio da se pijuća voda dostavlja citernama na ovim mestima, a apeluje na građane da vodu koriste racionalno.
- Između 18 časova i 22 časa je uvećana potrošnja vode pa dolazi i do pada pritiska. Apelujem na građane da ne zalivjau trotoare i travnjake sada kada je voda problem - kaže Mitrović.
