Slušaj vest

Tropske vrućine zahvatile su našu zemlju i sa sobom donele brojne opasnosti, a pored zdravstvenih problema realan je rizik od nestašice vode i povećanog broja požara.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Srđan Mitrović, načelnik Uprave za vanredne situacije.

- Trenutno je jedan aktivan požar, ekipe su na terenu, to je svakodnevnica. Imamo veliko povećanje broja požara na otvorenom, 160 više nego prošle godine. Ulažemo maksimalne napore da požare saniramo i ugasimo prenego ugroze objekte. Ipak, razmere požara u poslednjih mesec dana su takve da im je teško stati na put - kaže Mitrović.

Važan apel za sve građane! načelnik Uprave za vanredne situacije: Svaki plamen na otvorenom je ogroman rizik Izvor: Kurir televizija

Mitrović je ponovo apelovao na građane da svaki plamen na otvorenom prostoru sada predstavlja veliki rizik, jer se vatra sada brzo širi.

- Bilo je i smrtnih ishoda, prošle nedelje na teritoriji opštine Aleksinac Građani treba da budu maksimalno oprezni i ne spaljuju ništa. I dalje su na snazi dve vanredne situacije na teritoriji Niša zbog nedostatka vode za piće, od 20. juna opština Vladičin Han i opština Svrljig - kaže Mitrović.

On je objasnio da se pijuća voda dostavlja citernama na ovim mestima, a apeluje na građane da vodu koriste racionalno.

- Između 18 časova i 22 časa je uvećana potrošnja vode pa dolazi i do pada pritiska. Apelujem na građane da ne zalivjau trotoare i travnjake sada kada je voda problem - kaže Mitrović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs