Zbog suše koja je pogodila Peštersku visoravan meštani nekoliko sela se suočavaju sa velikim problemom. Kako kažu meštani, zbog visokih temperatura životinje najviše ispaštaju. Vodu im donose u cisternama, što nije dovoljno.

- Teško je. Vode nema nikako. Stoka, perem sudove napolju, samo donosim i odnosim sudove. Niko nije dolazio da nas obiđe. Muž je otišao u drugo selo da nabavi vodu za kućne potrebe - kaže meštanka sela Bioc, Marta Balšić.

Suša ne posustaje, meštani na ivici snage - Evo kako se snalazi domaćinstvo u Biocu

Sin Marte Balšić koji pomaže u kućnim poslovima kaže da sve imaju, sem vode koja im je najpotrebnija:

- Idemo po tri četiri kilometara u susedno selo po vodu, ali tu vodu moramo da im platimo jer je i oni plaćaju. Mučimo muku za 350 ovaca, jagnjadi, desi se dana da ne piju vodu - kaže on.

