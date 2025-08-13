"MUČIMO MUKU" Suša ne posustaje, meštani na ivici snage - Evo kako se snalazi domaćinstvo u Biocu: Kako bi nabavili vodu preputuju više kilometara
Zbog suše koja je pogodila Peštersku visoravan meštani nekoliko sela se suočavaju sa velikim problemom. Kako kažu meštani, zbog visokih temperatura životinje najviše ispaštaju. Vodu im donose u cisternama, što nije dovoljno.
- Teško je. Vode nema nikako. Stoka, perem sudove napolju, samo donosim i odnosim sudove. Niko nije dolazio da nas obiđe. Muž je otišao u drugo selo da nabavi vodu za kućne potrebe - kaže meštanka sela Bioc, Marta Balšić.
Sin Marte Balšić koji pomaže u kućnim poslovima kaže da sve imaju, sem vode koja im je najpotrebnija:
- Idemo po tri četiri kilometara u susedno selo po vodu, ali tu vodu moramo da im platimo jer je i oni plaćaju. Mučimo muku za 350 ovaca, jagnjadi, desi se dana da ne piju vodu - kaže on.
