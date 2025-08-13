Slušaj vest

Zbog suše koja je pogodila Peštersku visoravan meštani nekoliko sela se suočavaju sa velikim problemom. Kako kažu meštani, zbog visokih temperatura životinje najviše ispaštaju. Vodu im donose u cisternama, što nije dovoljno.

- Teško je. Vode nema nikako. Stoka, perem sudove napolju, samo donosim i odnosim sudove. Niko nije dolazio da nas obiđe. Muž je otišao u drugo selo da nabavi vodu za kućne potrebe - kaže meštanka sela Bioc, Marta Balšić.

Suša ne posustaje, meštani na ivici snage - Evo kako se snalazi domaćinstvo u Biocu Izvor: Kurir televizija

Sin Marte Balšić koji pomaže u kućnim poslovima kaže da sve imaju, sem vode koja im je najpotrebnija:

- Idemo po tri četiri kilometara u susedno selo po vodu, ali tu vodu moramo da im platimo jer je i oni plaćaju.  Mučimo muku za 350 ovaca, jagnjadi, desi se dana da ne piju vodu - kaže on.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaPROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA U OVOJ OPŠTINI SRBIJE Evo šta je uzrok
0701-zorana-jevtic-5.jpg
InfoBizFUTOŠKOM KUPUSU NI SUŠA NE MOŽE NIŠTA! Evo u čemu je tajna biljke bez koje nema dobre sarme
futoski-kupus.jpg
DruštvoRatarima se crno piše: Vrelo leto opustošilo zaradu poljoprivrednika - Onima koji su sadili ovu namirnicu će se prihodi prepoloviti
453466.00_01_23_02.Still001.jpg
Društvo"Timok je presušio, ovakvu situaciju ne pamtimo" Predsednik opštine Svrljig za Kurir: Zadesio nas i požar, evo kako smo ga zajedničkim snagama lokalizovali
Preoran put Svrljig.jpg

Važan apel za sve građane! načelnik Uprave za vanredne situacije: Svaki plamen na otvorenom je ogroman rizik Izvor: Kurir televizija