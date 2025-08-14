Slušaj vest

Aleksandar, koji godinama letuje u Grčkoj, ove godine je doživeo jako neprijatno iznenađenje kada je posetio Pargu, prelepi gradić na Jonskom moru.

Umesto uživanja u dugoočekivanom odmoru, dočekao ga je haos u apartmanu koji je iznajmio.

Aleksandar doživeo razočarenje u omiljenom letovalištu Srba Foto: Privatna Arhiva

- Za sve ove duge godine, nisam se nikad žalio na kvalitet smeštaja, higijenu... Uvek su mi druge stvari bile važnije. Ali, neka granica u smislu higijene bi trebalo da postoji. Ove godine sam opet u prelepoj Pargi, i sve je odlično. Skoro sve! Smešteni smo u vili, najprljavijoj kući u kojoj sam za ovih 30 godina bio. Dočekale su nas neke neverovatno prljave, masne i zagorele šerpe, čaše takve da se ni najhrabriji ne bi usudili da ih koriste. Posude su u takvom stanju kao da ih godinama niko nije oprao. Ranije sam se smejao ovakvim objavama, ali ovo je jezivo, teško za poverovati - napisao je Aleksandar na Fejsbuk grupi "Grčka - grupa za turiste", a ova njegova objava je pokrenula lavinu komentara drugih putnika. Rasprava se ubrzo pretvorila u širu priču o higijenskim standardima u apartmanima u Grčkoj - i o tome ko je zapravo dužan da ostavi smeštaj urednim - prethodni gosti ili vlasnici.

- Ne idemo na odmor da čistimo i peremo za drugim gostima, i još to da platimo! Vlasnici su dužni da predaju čist i uredan apartman - poručila je jedna Valentina dodajući da ona uvek preventivno opere sudove i obriše kuhinju i sto, jer je svojim očima gledala kako Grci jednom krpom čiste i kupatilo i kuhinju.

Aleksandar je godinama dolazio u Grčku, ali je ovo najgori apartman u kojem je bio Foto: Privatna Arhiva

Mnogi su istikli i da je problem i u zastarelom nameštaju i opremi koja se nikada ne menja.

- Stvari koje se dugo koriste propadaju, prljaju se, kidaju. Pa, i kod kuće bacamo tiganje i šerpe kada ostare. Čaše i escajg su im uvek raspareni, a oni mini šporeti su iz osamdesetih. Ne poštuju nas. Znaju da idemo kod njih i zašto bi trošili novac kad ćemo opet doći - smatra jedna Biljana.

Najgore opravdanje je kada vlasnici kažu da higijena nije na nivou jer je reč o jeftinijem smeštaju.

- Ekonomično ne znači valjda prljavo - dodala je Stefana.

Prljave šerpe i čaše skandalizovale su Aleksandra Foto: Profimedia

Međutim, bilo je i onih koji nisu mogli da veruju da gosti ostavljaju za sobom takav haos.

- Oni koji izdaju neće da plate spremačice, pa ako i plate to je jedna žena. Mi, koji dođemo, ne možemo da dočekamo da nas puste u sobe. Ali, i kultura nas, gostiju, je bože sačuvaj. Kuhinju izmaste da dva dana ne mozes da oribaš, ringle zagorele, a u frižiderima 10 kilograma leda. Da svako malo povede računa kako ostavlja za sobom bilo bi nam svima bolje - zaključila je jedna Klaudija.