Sa 13 godina sam imala oko 80 kilograma. Sa 14 čak - 105! Doktori su mi na sistematskom pregledu u školi rekli da sam jednom nogom u grobu, odnosno na korak do toga da razvijem ozbiljne problema sa pritiskom i šećerom! Deca u školi su me prozivala, a majka mi je rekla: "Sledeće godine je matura, ima da šijemo haljinu od 10 metara". U jednom trenutku sam se trgla i za sedam meseci smršala 38 kilograma!

Neda je sa 13 godina imala oko 80 kilograma. Foto: Privatna Arhiva

Ovako za Kurir priča Neda Vujanac (22) iz Niša, koja se u tinejdžerskim danima ozbiljno borila sa viškom kilograma, a koja je zahvaljujući odluci, čvrstoj volji, zdravoj ishrani, fizičkoj aktivnosti, kao i velikoj podršci porodice, uspela da se izbori sa tim.

Sendviči tokom noći

U Srbiji, prema nekim podacima, više od 50 odsto građana živi sa prekomernom telesnom masom, a čak svako osmo dete je gojazno. U tu statistiku ušla je i Neda.

Svako osmo dete u Srbiji je gojazno, a među njima je bila i Neda Foto: Privatna Arhiva

- Uvek sam bila viša od većine dece i zbog visine sam uvek izgledala krupnija... Međutim, u šestom razredu sam počela da dobijam na težini i u vreme kada su svi imali oko 50 kilograma, ja sam imala oko 80 - priča ona.

Majka je, kaže, uvek kuvala i spremala zdravu hranu. U porodici nije bilo gojaznih, niti je ona imala neke posebne probleme u životu koje je rešavala prekomernim jedenjem. Jednostavno, kako kaže, ušla je u period kada se lepo oseća samo kad uzme neki slatkiš, pecivo, grickalice...

Neda je u periodu kada je bila gojazna trpela vršnjačko nasilje Foto: Privatna Arhiva

- U društvu su svi jeli čips za užinu, pa tako i ja. Međutim, ja sam to radila često, i ne samo preko dana, već sam ustajala u tri ujutru i pravila sendviče. Znala sam da popijem i po litar gaziranog soka odjednom. Mama se trudila, upisivala me je na razne sportove, ali ja sam odbijala, plakakla. Krenule su i svađe... Stalno me je pitala zašto toliko jedem, govorila mi da je našla mrvice od sendviča koje sam pravila u sred noći. I rođaci su počeli da pričaju o meni i da komentarišu - priča ova mlada devojka.

U sedmom razredu, sa 14 godina, Neda je došla do 105 kilograma. Nosila je najveći broj muških farmerki.

Vršnjačko nasilje

Neda je u jednom trenutku shvatila da mora da stane na put gojaznosti i lošim navikama Foto: Privatna Arhiva

- U odeljenju su me voleli, čak i branili od druge dece u školi. Ali, ti iz drugih odeljenja su znali biti jako surovi. Dešavalo se da mi dolaze ispred kuće i gađaju kuću jabukama. Dovikivali su mi: "Zemlja se trese, ide Neda". Pevali su mi: "Buckasta si ti, takav sam i ja". Čak su i deca iz komšiluka sa kojima sam se družila počela da me izbegavaju - priča Neda dok se u njenim očima vidi da rane na duši koja je zadobila zbog vršnjačkog nasilja nikada neće moći da zacele.

Zdrave navike su ključne

Mnogi ljudi u želji da smršaju koriste razne preparate, čajeve, kao i naravno planetarno poznato i široko zloupotrebljivan Ozempik - lek za dijabetičare. Nada je izrazito protiv toga. - Oni koji misle da će moći da leže po ceo dan, jedu i mršave su u velikoj zabludi. Neki od tih preparata možda i mogu da pomognu u mršavljenju kratkoročno, ali ne na duge staze. Da bi neko bio zdrav i fit, mora i zdravo da se hrani i da ima zdrave navike - kaže ona.

Za samo 7 meseci smršala je neverovatnih 38 kilograma Foto: Privatna Arhiva

Na odluku da promeni život iz korena uticao je, kaže, sistematski pregled na kojem su je lekari ozbiljno upozorili da njeno zdravstveno stanje propada. Uticao je i jedan dečak, koji joj se sviđao, a koji je takođe zvao debela i govorio da treba da smrša. Njemu je htela da dokaže da ona kilažu može promeniti, ali da će on dušu i nedostatak empatije malo teže. Međutim, najviše od svega uticala je njena majka:

Sok nisam pila osam godina Neda je, kako kaže, u periodu kada je mršavila za doručak jela jaja, kaše, pahuljice i mleko. - Za ručak sam jela sve što mama spremi. Ona je spremala belo meso, salate, variva, ali nije koristila zejtin već maslinovo ulje ili vodu. Jela sam pasulj i grašak i sva kuvana jela, s tim što sam smanjila količinu. Ne pojedem dva tanjira već samo jedan. Jedino što sam izbacila je šećer i testa i jela sam do 18 sati uveče, ne posle toga. Osam godina nisam uzela nijedan gutljaj soka, a onda sam shvatila da jedna čaša tu i tamo neće naškoditi previše... Danas imam 65 kilograma i povremeno pojedem i neki slatkiš ili kiflicu. Sve je u balansu - kaže ona.

Neda je uspela da pobedi gojaznost i iz te borbe je izašla jača Foto: Privatna Arhiva

- Do promene dolazi kada sam videla da roditelji dižu ruke od mene, jer im se više smučilo. Mama mi je rekla da više neće da me upisuje na treninge niti da kuva specijalno za mene kada se ja već ničega ne pridržavam. I tako jedno veče saopštila sam joj da od sutra krećem na ples. Tako je i bilo. Promenila sam kompletno ishranu. Mama mi je bila velika podrška. Spremala mi je zdrave obroke i čak mi ih donosila i u školu. Jela sam voće, povrće, izbacila testo i slatkiše. Počela sam da mršavim, ali i da svojom ishranom utičem i na drugu decu. I oni su počeli da u školu donesu salate i jabuke. Primetili su i nastavnici i moj uspeh je postao glavna tema. Čak su mi i deca koja su mi govorila da sam debela tražili savete za mršavljenje.

Nedi su čak i deca koja su joj govorila da je debela tražili savete Foto: Privatna Arhiva

Na maturskoj večeri Neda je blistala sa svojih 67 kilograma. Za sedam meseci uspela je da smrša čak 38 kilograma, odnosno da sa 105 "spadne" na 67, a za mlade koji se bore sa gojaznošću ima jasnu poruku.

Neda je nekada nosila najveći broj muških farmerki, danas se svi okreću za njom Foto: Privatna Arhiva

- Ništa se u životu ne dešava preko noći. Čak ni odluka. Ali, uz tu odluku i volju da se istraje sve je moguće - zaključuje ona.

Batut: Gojaznost češća kod muškaraca U Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" kažu za Kurir da prema podacima iz poslednjeg nacionalnog Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije, je u 2019. kod 36,3 odsto osoba uzrasta 15 i više godina zabeležena prekomerna uhranjenost, a kod 20,8 odsto gojaznost. - Zbirno gledano, više od polovine stanovništva imalo je BMI iznad normalnih vrednosti. Prekomerna uhranjenost je bila češća kod muškaraca u odnosu na žene (43,4% prema 29,9%), dok je gojaznost bila pribižno podjednako zastupljena kod oba pola. Takođe, gojaznost je bila češća u regionima Vojvodine i Južne i Istočne Srbije, kao i među osobama srednje i starije životne dobi (45-84 godine) - kažu u "Batutu" ističući da lekar opšte medicine ima ključnu ulogu u otkrivanju i lečenju gojaznosti na nivou primarne zdravstvene zaštite, kao i da pri pojedinim institutima i zavodima za javno zdravlje postoje Savetovališta za pravilnu ishranu.