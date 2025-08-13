Slušaj vest

„Pokrivamo više od sto gradova u Srbiji, od Subotice do Preševa, imamo 5.202 bebe kojima pomažemo“, poručila je Dejana Draškić, predsednica Udruženja „Anđeli severa“

Jedan video od osam miliona pregleda pomogao je da humana misija udruženja „Anđeli severa“ postane viralna. Velika akcija prikupljanja pomoći za socijalno ugrožene porodice digla je na noge celu Srbiju, ali se opet dešavalo da magacin u Bačkoj Topoli ostane prazan. Volonteri velikog srca svakodnevno šalju pakete hrane, pelena i kozmetike po celoj zemlji, pa im je neophodna kontinuirana podrška i vidljivost da upute svoje apele. Fondacija Mozzart ovoga puta ih je spojila sa čuvenim superligašem iz ovog grada i zajedno sa TSC-om uputila još jednu donaciju.

„Budi i ti nečiji anđeo“, odjeknulo je sa TSC Arene posle akcije Mozzart Superšut, i to na oba jezika – srpskom i mađarskom.

„Odlučili smo da donaciju Fondacije Mozzart usmerimo udruženju ’Anđeli severa’. I oni su poznati u celoj Srbiji, kao i naš klub. Mislim da je ovo veoma lep čin i drago mi je da smo deo ove akcije. Potrudili smo se da ova donacija ode u prave ruke. Tu smo, u istom smo gradu i želimo da pomognemo“, poručio je Sabolč Palađi, generalni direktor TSC-a.

Foto: Touch N Touch produkcija

„Anđeli severa“ postoje od 2020. godine, a Prva narodna kuhinjica za bebe od 2022.

„Pokrivamo 72 grada i 40 okolnih mesta, dakle više od sto mesta u Srbiji, od Subotice, do Preševa i Bujanovca. Pokrivamo deset bolnica dohranom i potrebnom kozmetikom i trenutno imamo 5.202 bebe kojima pomažemo koliko smo u mogućnosti. Hvala Fondaciji Mozzart koja nam je više puta pružila podršku“, naglasila je Dejana Draškić, predsednica ovog humanog udruženja sa severa zemlje.

Foto: Touch N Touch produkcija

VIŠE OD 3.000.000 DINARA KROZ AKCIJU MOZZART SUPERŠUT

Priliku da budu humani kroz akciju Mozzart Superšut prethodno su imali fudbaleri Čukaričkog, OFK Beograda, Tekstilca, Mladosti iz Lučana, Spartaka iz Subotice, Crvene zvezde, IMT-a, Jedinstva iz Uba, Vojvodine, Radničkog iz Niša... Pobednik usmerava 300.000 dinara u humanitarne svrhe, a do sada je Fondacija Mozzart donirala više od 3.000.000 dinara za pomoć brojnim udruženjima i pojedincima širom zemlje. Na redu su i FK Partizan, Novi Pazar, Radnički KG...