Na više mesta u Grčkoj bukte požari, a Radmilo Belić, poznati Srbin iz Atine objavio je gde je trenutno najveća opasnost od vatrene stihije.

Situacija u Grčkoj sa požarima je dramatična Foto: Fejsbuk Printscreen/Grcka info

- Dragi prijatelji, trenutna situacija u Grčkoj je tragična. Požari besne, Meltemi duva svom snagom, a trenutno je oko 8.000 ljudi moralo da, zbog bezbednosti, napusti svoje domove. Požari su trenutno duž Jonske obale, na ostrvima Kefalonija, Zakintos, oko Vonitse, na Peloponezu duž zapadne obale (Jonske), a dramatično je i u najvećem gradu na Peloponezu - Patri. Predgrađa ovog predivnog grada su u opasnosti od vatrene stihije. Prema poslednjoj informaciji, izgorelo je 500 automobila koji su dovezeni i skladišteni da budu ocarinjeni - naveo je Radmilo Belić juče na Fejsbuk grupi Grčka info i dodao da je sa istočne strane, dramatično na ostrvu Hios, gde požar bukti već danima.

- Svi vi koji se nalazite u ugroženim područjima, pratite striktno uputstva koja dobijate ili ćete dobiti sa broja 112. Što se tiče mesta koja nisu ugrožena, nemojte ulaziti u more ukoliko je istaknuta crvena zastava. Veličina talasa nije presudna za isticanje crvene zastave. Razlozi su višestruki, a veliku ulogu igraju jake morske struje, koje u kombinaciji sa talasima mogu da budu kobni. Za vašu informaciju, od početka godine, pa do 1 jula, u Grčkoj se utopilo u moru 91 osoba. Ovde se računaju i oni koji su se udavili, kao i oni čiji su uzrok davljenja, zdravstveni problemi. Dakle kada je istaknuta crvena zastava, idite na druge plaže, a ako želite mirnije more, onda tražite uvale - naveo je on.

Gori na Hiosu i u Patri, nešto bolja situacija je u Prevezi, na Kefaloniji i Zakintosu, naveli su juče i na Fejsbuk grupi Grčka info.

- Još jedna teška noć protiče u oblastima pogođenim požarima širom Grčke. Dok vatra i dalje besni na Hiosu i u okolini Patre, situacija je nešto povoljnija na Kefaloniji, u Prevezi i na Zakintosu. Tri glavna fronta u Prevezi i Arti - u staroj Filipijadi, naselju Panagija i u oblasti Gorgomilo pored Jonskog autoputa - sada su u fazi smirivanja. Slabljenje vetra olakšalo je rad vatrogasnih ekipa, a od sutra ujutro planirane su nove akcije gašenja iz vazduha avionima i helikopterima na teritoriji opštine Ziros - navodi se na stranici.

Velika materijalna šteta

Požar koji je izbio uništio je ogromne površine šuma, poljoprivredne useve, maslinjake, stočarske farme, magacine, a zahvatio je i kuće i životinje. Pogođena područja ostala su bez struje i vode.

- Prema saopštenju elektrodistribucije DEDDIE, u toku su radovi na otklanjanju kvarova i ponovnom uspostavljanju snabdevanja električnom energijom. Po trenutnim informacijama, požar ne može stići do Parge i Vrahosa jer su ta letovališta na bezbednoj udaljenosti od aktivnih frontova, a pravac širenja vatre i konfiguracija terena ne idu u tom smeru. Vetar se dodatno smirio, što dodatno smanjuje rizik.

Šta uraditi ako stigne 112 poruka