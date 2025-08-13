Slušaj vest

Društvenim mrežama kruži snimak jedne bahate vožnje koja je olako mogla da se završi tragično. 

Naime, kako se deli na Instagram stranici "beogradinfo.rs", jedan vozač automobila marke "folksvagen" snimljen je kako vozi u kontra smeru na auto-putu između Niša i Vranja. 

Kako se može videti, pored opasne vožnje, vozač takođe vozi pri velikoj brzini. 

- Drugar snimio između Niša i Vranja. U kontra smeru brzom trakom - navodi se u opisu objave. 

"Manijak..."

Komentari su se složili da je ovakvo ponašanje vozača neprihvatljivo. 

"Kakav ti mozak moraš da budeš da, i kad vidiš da si pogrešio (a svakome može da se desi), nastaviš dalje da voziš suprotnom trakom....doživotna zabrana vožnje...", "Zatvor i doživotna zabrana vožnje", "Manijak ide suprotnom trakom i još se usuđuje da vozi u punoj brzini", samo su neki od komentara korisnika društvenih mreža. 

Za ovakve prekršaje zakon predviđa visoke kazne, jer samo i nekoliko sekundi vožnje u suprotnom smeru može biti kobno.

Trenutno nema zvanične potvrde o ovom saobraćajnom incidentu, dok se stručnjaci slažu da je vožnja u suprotnom smeru jedan od najopasnijih prekršaja u saobraćaju

