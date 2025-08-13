Slušaj vest

Srbija se od petka nalazi pod toplotnom kupolom i od početka petog toplog talasa temperature se kreću i do 38 stepeni. Gde vrebaju najveće opasnosti, kako se građani rashlađuju i koja su najlepša mesta za odmor u Beogardu tokom vrelih dana istarživala je novinarka Milica Igrutinović.

Iako se svi radujemo letu i lepom vremenu, ima i onih kojima ovako visoke temperature ne prijaju. Pored srčanih bolesnika i astmatičara, ovakvo vreme može prouzrokovati probleme čak i kod mladih osoba, ipak svako ima svoj mehanizam i način kako da se rashladi.

Anketa Kurir televizije sa građanima, evo gde najviše vole da provode vreme tokom toplih dana:

- Omiljeno mesto mi je Ada međica!

- Ne kupamo se u rekama, to nam je malo bezveze, a i rizične su reke, imaju te matice, jedino bi se u moru kupali.

- Lido koje je sada zatvoreno i nema mosta, pa smo tužni zbog toga.

Kada su temperature ovako visoke, građani uglavom spas nalaze u blizini reka. Tako se Beograđani neretko rashlađuju na poznatom ostrvu Lido. Međutim ove godine se na zemunskom ostrvu može videti znatno manji broj kupača. Jedan od glavnih razloga, kažu kupači, jeste što pontonski most nije više u funkciji, te jedini način kako može da se priđe ostrvu jeste čamac koji prevozi ljude.

