Drevni ritual duvanja u školjku, koji uključuje duboko udisanje i potom ispuštanje vazduha u školjku u obliku spirale, mogao bi biti način da se poboljša san kod pacijenata sa opstruktivnom apnejom u snu.

Stanje koje se često javlja zajedno sa glasnim hrkanjem ili zvukovima dahtanja ili gušenja, spavalačka apneja ili apneja u snu, obično se mora lečiti neudobnim aparatima.

Međutim, nova studija pokazala je da se neprijatni simptomi mogu ublažiti uz pomoć duvanja u velike školjke (konč školjke, rog školjke) koje pojedini azijski, južnoamerički i pacifički narodi izvode od davnina.

Trideset ljudi starosti između 19 i 65 godina koji imaju dijagnostikovan ovaj poremećaj bilo je uključeno u ispitivanje, koje su vodili istraživači iz Centra za negu srca i istraživačkog instituta u Džajpuru, u Indiji.

Jedna polovine grupe je obučena da duva u školjke, dok su ostali izvodili vežbe dubokog disanja. Svi učesnici ispitivanja dobili su istrukcije da upražnjavaju svoje tehnike disanja najmanje 15 minuta, pet dana u nedelji.

Šest meseci kasnije, ispitivanje je pokazalo da su oni koji su vežbali duvanje u školjku bili 34 odsto manje pospani tokom dana. Takođe su imali viši nivo kiseonika u krvi tokom noći i u proseku četiri do pet epizoda apneje manje u satu.

- Duvanje u veliku školjku je jednostavna i jeftina tehnika disanja koja bi mogla pomoći u poboljšanju sna i smanjenju simptoma apneje bez potrebe za aparatima ili lekovima - rekao je dr Krišna K. Šarma, koji je vodio istraživanje.

Prema njegovim rečima, način na koji se duva u školjke je prilično prepoznatljiv: "Ova radnja stvara jake vibracije i otpor protoku vazduha, što verovatno jača mišiće gornjih disajnih puteva, uključujući grlo i meko nepce, područja koja često kolabiraju tokom spavanja kod ljudi sa apnejom".

Apneja u snu Apneja u snu, poznata i kao spavalačka apneja, je poremećaj spavanja u kojem se pauze u disanju ili periodi plitkog disanja tokom sna javljaju češće nego što je normalno. Svaka pauza može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Pauze se ponavljaju mnogo puta tokom noći. Ovo stanje može sprečiti telo da dobije dovoljno kiseonika, što može dovesti do drugih ozbiljnih zdravstvenih problema.

Najčešći oblik lečenja apneje u snu je aparat za kontinuirani pozitivni pritisak u disajnim putevima (CPAP), koji podrazumeva da pacijenti nose masku koja duva vazduh pod pritiskom u nos i grlo dok spavaju.

Ranija istraživanja su takođe otkrila da sviranje drvenog duvačkog instrumenta može pomoći kod ovog stanja.

Iako su mašine efikasne, mogu biti neudobne, što je navelo istraživače da pretpostave da bi duvanje kroz školjku moglo biti dobra alternativa.

Planira se obimnije ispitivanje koje bi uključilo nekoliko bolnica.

- Rezultati ovog ispitivanja su ohrabrujući, ali mali obim ispitivanja znači da je prerano sa sigurnošću reći da duvanje kroz školjku može pomoći ljudima da upravljaju opstruktivnom apnejom u snu - rekla je dr Erika Kenington, šefica istraživanja i inovacija u britanskoj organizaciji "Asthma + Lung UK".

Takođe, istraživanje nije pružilo objašnjenje zašto redovno duvanje kroz školjku može poboljšati nečije simptome. Bilo bi dobro testirati duvanje kroz školjku u većem obimu i uporediti sa drugim dokazanim strategijama, kao što su ograničavanje alkohola, bavljenje fizičkim aktivnostima i dobre navike kada je reč o odlasku na počinak.

- Apneja je dugoročno stanje, ali uz prave terapije i promene načina života, ljudi mogu osetiti boljitak - poručila je dr Kenington.