Sredina avgusta obeležiće i pojačan saobraćaj koji će u narednim danima biti još intenzivniji zbog tranzita i smene turista što na frekventnim prelazima donosi sve duža zadržavanja, saopštio je Auto Moto Savez Srbije.

Putnička motorna vozila zadržavaju se na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje 60 minuta, a na prelazu Gradina i Preševo po 20 minuta.

Kamioni na prelazu Sremska Rača na izlazu iz zemlje čekaju 60 minuta.

