Očekuje se pojačan saobraćaj zbog smene turista: Putnička vozila čekaju na Batrovcima na izlazu iz Srbije 60 minuta
Sredina avgusta obeležiće i pojačan saobraćaj koji će u narednim danima biti još intenzivniji zbog tranzita i smene turista što na frekventnim prelazima donosi sve duža zadržavanja, saopštio je Auto Moto Savez Srbije.
Putnička motorna vozila zadržavaju se na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje 60 minuta, a na prelazu Gradina i Preševo po 20 minuta.
Kamioni na prelazu Sremska Rača na izlazu iz zemlje čekaju 60 minuta.
