Slušaj vest

I ovoga jutra servisne informacije donose reporteri Kurir televizije koji se nalaze na gradskim ulicama. O tome kako je protekla noć za nama i koje su to najbitnije informacije za sve naše sugrađane, govorio je Pavle Ivković, reporter.

Ivković se trenutno nalazi na Autokomandi:

Foto: Kurir Televizija

- Počela je polako da se stvara gužva ovde na kružnom toku. Do pre nekih dvadesetak minuta nije bio pojačan intenzitet saobraćaja, sada je sve to intenzivnije. Kada govorimo o noći za nama, bila je izuzetno teška noć zbog blokada širom Srbije. Povređeno je 16 policajaca, dvojica su zadobila teške telesne povrede u vidu polomljene vilice i grudnog koša. A što se tiče konkretno Beograda, povređene su tri osobe u saobraćajnoj nesreći. Hitna pomoć je intervenisala 117 puta, od čega 32 intervencije na javnim mestima i to najviše zbog povreda u tučama - kaže Ivković i dodaje:

- Kada govorimo o ostalim servisnim informacijama, bez struje će danas u periodu od 9 do 15 časova biti gradske opštine Stari Grad, Palilula, Savski Venac, Novi Beograd, Grocka, Obrenovac i Lazarevac. Zbog radova na vodovodnoj mreži, danas će bez vode biti stanovnici Užičke ulice na opštini Savski Venac u periodu od 8.30 do 18.00, kao i stanovnici Vračara, tačnije Šumatovačke ulice, ali su na obe lokacije obezbeđene autocisterne sa pijaćom vodom.

Foto: Kurir Televizija

Reporterka Violeta Milivojević javila se uživo iz Niša i otkrila najvažnija informacije za sugrađane:

- Niš je u crvenoj zoni i upaljeni su svi alarmi kada su visoke temperature u pitanju. Zbog visokih temperatura i hitna pomoć u Nišu ima pune ruke posla svakodnevno: preko 400 poziva, intervenišu na terenu više od 100 puta. Najčešće im se javljaju hronični bolesnici, asmatičari, bilo je i povreda i povišene temperature, najčešće kod dece gde se već javljaju i respiratorne tegobe. Kada je saobraćaj u pitanju, on je trenutno umerenog intenziteta, ali najveće gužve očekuju se već oko 8 časova kada ljudi krenu na posao - kaže Milivojević i dodaje:

- I dalje je zatvorena ulica Vojvode Tankosića, planiraju radovi na Toplovodu, a najavili su radove i u Hilandarskoj ulici koja će biti zatvorena do 13. septembra. Večeras nam kreće Niš Wheel Jazz Festival, 31. po redu i organizatori su najavili da će ovo biti najbolji, ali i najčudniji festival do sada: čak 20 bina, smenjivaće se više od 1000 bendova i muzičara na tim binama. Biće i besplatnog programa za sve posetioce u Nišu, a na glavnom stejdžu sve same svetske zvezde. Program naravno mogu da pogledaju svi oni koji su zainteresovani na samom sajtu Nišvila.

Veoma teška noć za nama! Povređeno 16 policajaca u blokadama širom Srbije: Hitna pomoć je čitavu noć intervenisala zbog povreda u tučama! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs