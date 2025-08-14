Tunis je zemlja koja spaja bogatu istoriju, arapsku tradiciju i šarm Mediterana. Sa nepreglednim peščanim plažama, toplim morem i prijatnom klimom, Tunis je već godinama omiljena destinacija za sve koji žele odmor s dozom orijentalne egzotike. Pored letovališta, Tunis nudi i uzbudljive izlete – od antičke Kartagine, šarenih bazara i berberskih sela, do peščanih dina Sahare. Uz raznovrsnu kuhinju, pristupačne cene i gostoljubive domaćine, odmor u Tunisu pruža mnogo više od klasičnog letovanja.

Nekada mala ribarska luka, prethodnih decenija je pretvorena u simbol turističke industrije. Monastir je grad u istočnom Tunisu, na obali Sredozemnog mora. Smešten je oko 160 km južno od glavnog grada, na vrhu malog poluostrva između zaliva Hammamet i Al-Munastir. Turistički kompleks je veoma dobro razvijen i prostire se skoro 10 km duž obale ka zapadu, do mesta Skanes.

Zamislite da sletite u sunčani Tunis, gde vas umesto gradske vreve dočeka miris Mediterana i zvuk laganog vetra koji se poigrava palmama. Samo nekoliko minuta vožnje od aerodroma Monastir, u srcu mirnog letovališta Skanes (oko 7km od centra Monastira), smešten je Royal Thalassa Monastir 5*, luksuzna oaza koja već pri prvom pogledu obećava pravi odmor – onaj koji se ne zaboravlja.

Ovaj elegantni hotel se izdvaja ne samo svojom arhitekturom i pažljivo uređenim vrtovima, već i atmosferom koju osetite čim zakoračite unutra. Sve odiše toplinom i pažnjom prema gostima.

Plaža je pravo blago – peščana, čista i uređena samo za goste hotela. Suncobrani, ležaljke i dušeci su besplatni na plaži i oko bazena. Peškiri se dobijaju uz depozit.

Sobe su udobne, prostrane i uređene tako da pruže maksimalan komfor – bilo da gledate na mirnu baštu, plavetnilo bazena ili morski horizont, osećaj mira i privatnosti je zagarantovan.

Usluga u hotelu je All Inclusive i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak i večeru, na bazi samoposluživanja i izbor više jela po hotelskim pravilima. U konceptu su i užine, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Hotel ima i nekoliko restorana i barova.

Za one koji vole vodu, tu je i veliki bazen pod otvorenim nebom, zatim zatvoreni bazen, kao i kutak za najmlađe sa dečijim bazenom i igralištem.

Ono što čini ovaj hotel posebnim jeste i njegov Spa centar “The Royal Elyssa Thalasso & Spa” koji se zauzima porvšinu od 16.500m². – pravi mali raj za opuštanje.

I za porodice, i za parove, i za one koji putuju sami – Royal Thalassa Monastir 5* pruža sve što je potrebno za savršen beg od svakodnevice.

Tunis je nežna mešavina afričke topline, arapskog šarma i mediteranskog duha. Ovde ćete šetati pored drevnih ruševina, pijuckati mentu u čajdžinicama koje mirišu na začine i gubiti se u šarenim sukovima punim rukotvorina i osmeha. Tunis nije samo destinacija – to je doživljaj, kultura, boje, i ljudi koji će vas primiti kao prijatelja.

Royal Thalassa Monastir 5* je vaša početna stanica u toj avanturi.

Za online rezervacije putem 1A Travel Green sajta, za paket aranžmane za Tursku, Egipat, Tunis i Siciliju, odobravamo popust u iznosu od 20 evra po odrasloj osobi.

Turistička agencija 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktne čarter letove iz Niša ka Tunisu (aerodrom u Monastiru), i to svake subote.

Za sve informacije i eventualne nedumice, tu je call centar – 011/655 78 00, gde vam je na raspolaganju ljubazno osoblje agencije.